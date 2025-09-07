Покарання для Путіна: Трамп готовий перейти до "другого етапу" санкцій проти РФ (відео)

Штати обіцяли запровадити жорсткі санкції через те, що Кремль продовжує війну в Україні та посилює масовані ракетні удари по мирних містах.

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Про це повідомило агентство Reuters за підсумками спілкування Трампа з пресою.

Штати обіцяли запровадити жорсткі санкції через те, що Кремль продовжує велику війну в Україні та посилив масовані ракетні удари по мирних містах.

Clash Report показав відео, в якому журналісти запитують Трампа про його готовність перейти до другого етапу санкцій проти РФ як покарання для її президента Володимира Путіна. У відповідь Трамп коротко сказав "Так".

Що саме означає другий етап санкцій і як його запроваджуватимуть, президент США не уточнив.

Американський лідер спілкувався з пресою перед виходом із Білого дому, коли він прямував на фінал Відкритого чемпіонату США з тенісу в Нью-Йорку. Трамп також торкнувся кризи на Близькому Сході, закликавши до вирішення конфлікту в Секторі Гази.

Нагадаємо, 3 вересня Дональд Трамп говорив, що ще не завершив "ні другу, ні третю фазу" санкцій проти Росії.

Трамп 2 вересня на пресконференції говорив, що "дізнався цікаві речі" щодо переговорів про мир в Україні, їх представлять найближчими днями.