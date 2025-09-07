Наказание для Путина: Трамп готов перейти ко "второму этапу" санкций против РФ (видео)

Штаты обещали ввести жесткие санкции из-за того, что Кремль продолжает войну в Украине и усиливает массированные ракетные удары по мирным городам.

Related video

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности перейти ко второму этапу санкций против России. Об этом сообщило агентство Reuters по итогам общения Трампа с прессой.

Штаты обещали ввести жесткие санкции из-за того, что Кремль продолжает большую войну в Украине и усилил массированные ракетные удары по мирным городам.

Clash Report показал видео, в котором журналисты спрашивают Трампа о его готовности перейти ко второму этапу санкций против РФ в качестве наказания для ее президента Владимира Путина. В ответ Трамп кратко сказал "Да".

Что именно значит второй этап санкций и как он будет вводиться, президент США не уточнил.

Американский лидер общался с прессой перед выходом из Белого дома, когда он направлялся на финал Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке. Трамп также затронул кризис на Ближнем Востоке, призвав к решению конфликта в Секторе Газа.

Напомним, 3 сентября Дональд Трамп говорил, что еще не завершил "ни вторую, ни третью фазу" санкций против России.

Трамп 2 сентября на пресс-конференции говорил, что "узнал интересные вещи" по переговорам о мире в Украине, их представят в ближайшие дни.