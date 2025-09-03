"Должен принять решение": Трамп анонсировал разговор с Путиным и возразил, что не давит на РФ (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин знает его позицию и должен принять определенное решение. Он также заявил, что еще не завершил "ни вторую, ни третью фазу" санкций против российской экономики.

Американский лидер ответил на вопросы журналистов о российско-украинской войне во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким 3 сентября. Он заверил, что США приняли "очень решительные меры" для продвижения к миру.

Репортер спросил у президента США, есть ли у него сообщение для Путина.

"У меня нет сообщений для президента Путина, он знает мою позицию. Он должен принять решение. Если я буду недоволен этим решением, вы увидите, что произойдет", — ответил Трамп.

По его словам, он будет говорить с президентом России в ближайшие дни.

Трамп отрицает отсутствие давления на РФ

Кроме того, один из журналистов напомнил, что американский президент много раз выражал недовольство Путиным, но никаких действий со стороны США за этим не следовало. Трамп возразил, что не реагирует на игнорирование Кремлем его инициатив по миру, и вспомнил введение вторичных санкций против Индии, которая является крупнейшим покупателем российских энергоносителей после Китая. По словам президента США, этот шаг стоил Москве сотни миллиардов долларов.

"И я еще не завершил ни вторую, ни третью фазы. Но когда вы говорите, что никаких действий не было, я думаю, вам следует найти себе новую работу. Потому что, если вы помните, две недели назад я это сделал. Я сказал, что если Индия покупает, у Индии будут большие проблемы. И именно это и случилось. Поэтому не рассказывайте мне об этом", — добавил президент.

При этом лидер США заявил, что армия РФ имеет продвижение на российско-украинском фронте.

На пресс-конференции 2 сентября Дональд Трамп ответил на вопрос журналистки, говорил ли он с Владимиром Путиным в течение последней недели. Президент США сказал, что "узнал интересные вещи", которые будут обнародованы в ближайшие дни. В ответ на вопрос, какие меры предпримут США, если встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским не состоится, американский лидер ответил цифрами потерь ВСУ и ВС РФ.

3 сентября в собственной соцсети Truth Social Дональд Трамп передал "приветствие" Владимиру Путину и главе КНДР Ким Чен Ыну, которые приняли участие в военном параде в Китае. Президент США обвинил лидеров РФ, КНР и КНДР в заговоре против его страны.