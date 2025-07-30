За торговлю с Россией: Трамп вводит для Индии новые тарифы в размере 25%

Президент США Дональд Трамп объявил введение новых тарифов для Индии с 1 августа в размере 25%. Он пояснил, что страна покупает у России подавляющее большинство своего военного оборудования и вместе с Китаем является крупнейшим покупателем российской энергии.

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О новых тарифах президент США сообщил 30 июля в собственной соцсети Truth Social. Он отметил, что индийские тарифы для других стран являются одними из самых высоких и самых жестких в мире.

Дональд Трамп объявил новые тарифы для Индии за покупку военного оборудования и энергии у РФ Фото: скриншот

"Помните, что хотя Индия является нашим другом, мы в течение многих лет вели с ними относительно мало бизнеса, поскольку их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире, и они имеют самые жесткие и неприятные немонетарные торговые барьеры среди всех стран", — написал Трамп.

Одним из оснований для санкций США против Индии стала ее торговля с Россией. По словам Трампа, индийцы всегда покупали у России подавляющее большинство своего военного оборудования, а также наряду с Китаем покупают у РФ больше всего энергии.

"В то время, когда все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине — это не хорошо!" — сказал американский лидер.

Он рассказал, что Индия будет платить тариф в размере 25% и штраф за вышеупомянутое с 1 августа.

Трамп объявил санкции США против Индии: что предшествовало

В Bloomberg со ссылкой на информацию от неназванных чиновников отмечали, что новые тарифы США выше 20% станут разочарованием для индийского правительства, поскольку оно рассчитывало на более выгодное соглашение, чем предложенные Индонезии и Филиппинам 19%. Ранее Индия и США подписали условия двустороннего торгового соглашения, которое договорились заключить осенью, и вели переговоры по временному соглашению, которое даст отсрочку от высших импортных пошлин, пишут журналисты.

В то же время правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди отказывается открывать для Штатов аграрный и молочный рынки, добавляют авторы статьи. В то же время Индия выразила готовность установить для американцев нулевые тарифы для некоторых категорий товаров, в частности автокомпонентов и фармацевтических препаратов.

Журналисты Bloomberg также отметили, что в Нью-Дели были возмущены заявлениями Трампа о том, что его торговые угрозы побудили Индию и Пакистан подписать соглашение о прекращении огня в апреле 2025 года.

Пошлины США и ультиматумы Трампа для РФ: детали

Дональд Трамп 14 июля объявил, что дает президенту РФ Владимиру Путину 50 дней на мир в Украине. Он пригрозил, что если россияне не прекратят огонь до конца дедлайна, США введут вторичные тарифы в размере до 100% в отношении России и ее торговых партнеров, которые покупают российские энергоносители. Президент США объяснял, что пошлины будут распространяться на все американские товары и услуги.

Во время визита в Шотландию 28 июля Трамп озвучил потери ВС РФ и сказал, что планирует сократить дедлайн для Путина до 10-12 дней.

Напомним, 30 июля Трамп заявил, что украинцы, которые бежали в США от войны с РФ, смогут оставаться в стране до завершения боевых действий.