"Миллион сыновей и дочерей": Трамп озвучил потери ВС РФ на войне и сказал, что любит россиян (видео)

Президент США Дональд Трамп сказал, что потери ВС РФ во время войны в Украине составили 1 миллион солдат. При этом он отметил, что "любит русских людей" и не хотел бы вводить дополнительные санкции против России.

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Дональд Трамп сказал журналистам во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии 28 июля, что сокращает срок, который дал президенту РФ Владимиру Путину на прекращение боевых действий в Украине, до 10-12 дней. Точный срок американский лидер пообещал анонсировать до конца дня или на следующее утро.

Трамп заявил, что сократит срок, который дал Путину на прекращение огня, до 10-12 дней. На видео с 1:06:10.

"Зачем ждать, если мы знаем, какой будет ответ?" — сказал Трамп.

По его словам, при отсутствии реакции Кремля на Россию будут наложены новые санкции, а также, вероятно, Штаты введут вторичные тарифы против стран, которые покупают российскую нефть.

"Я не хочу делать это с Россией. Я люблю русский народ. Замечательные люди. Я не хочу этого делать, но они потеряли миллион россиян, это сыновья и дочери российских семей. Они покидают дома, говорят "пока" маме и папе, и потом их убивают. И то же самое происходит с украинцами", — сказал американский президент.

Трамп напомнил также о соглашении с Европейским Союзом, по которому европейские страны обязались вложить в США $600 млрд, закупив энергоносители и большое количество военной техники.

Напомним, во время визита в Шотландию Дональд Трамп заявил, что передумал давать президент РФ Владимиру Путину 50 дней на прекращение огня в Украине и планирует сократить этот срок.

Эксперт по безопасности Фред Флайтц в интервью FoxNews высказывал мнение, что Трамп изменил стратегию в отношении Путина в июле, когда впервые поддержал Украину в соглашении о вооружении с Североатлантическим альянсом (НАТО) и выдвинул Кремлю жесткий ультиматум.