"Мільйон синів і доньок": Трамп озвучив втрати ЗС РФ на війні та сказав, що любить росіян (відео)

Президент США Дональд Трамп сказав, що втрати ЗС РФ під час війни в Україні склали 1 мільйон солдатів. При цьому він зазначив, що "любить російських людей" і не хотів би запроваджувати додаткові санкції проти Росії.

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Дональд Трамп сказав журналістам під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії 28 липня, що скорочує термін, який дав президенту РФ Володимиру Путіну на припинення бойових дій в Україні, до 10-12 днів. Точний строк американський лідер пообіцяв анонсувати до кінця дня або наступного ранку.

Трамп заявив, що скоротить термін, який дав Путіну на припинення вогню, до 10-12 днів. На відео з 1:06:10.

"Навіщо чекати, якщо ми знаємо, яка буде відповідь?" — сказав Трамп.

За його словами, за відсутності реакції Кремля на Росію будуть накладені нові санкції, а також, імовірно, Штати запровадять вторинні тарифи проти країн, які купують російську нафту.

"Я не хочу робити це з Росією. Я люблю російський народ. Чудові люди. Я не хочу цього робити, але вони втратили мільйон росіян, це сини та доньки російських родин. Вони покидають домівки, кажуть "бувай" мамі і татові, і потім їх убивають. І те саме відбувається з українцями", — сказав американський президент.

Трамп нагадав також про угоду з Європейським Союзом, за якою європейські країни зобов'язалися вкласти в США $600 млрд, закупивши енергоносії та велику кількість військової техніки.

Нагадаємо, під час візиту до Шотландії Дональд Трамп заявив, що передумав давати президенту РФ Володимиру Путіну 50 днів на припинення вогню в Україні та планує скоротити цей термін.

Експерт із безпеки Фред Флайтц в інтерв'ю FoxNews висловлював думку, що Трамп змінив стратегію щодо Путіна в липні, коли вперше підтримав Україну в угоді про озброєння з Північноатлантичним альянсом (НАТО) та висунув Кремлю жорсткий ультиматум.