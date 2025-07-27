Угода з Трампом: Євросоюз зобов'язаний вкласти в США $600 млрд і закупити енергоносії

Президент Дональд Трамп уклав для своєї країни надзвичайно вигідну угоду. Європа зобов'язується закуповувати у США енергоносії на $750 млрд і величезну кількість військової техніки.

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Президент США Дональд Трамп уклав угоду з Євросоюзом, яка зобов'язує блок вкласти в Штати 600 мільярдів доларів. Про вигідну домовленість він розповів за підсумками зустрічі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, пише агентство Bloomberg.

Угоду укладено менш ніж за тиждень до початку дій мит Трампа в розмірі 30%. ЄС зобов'язаний закупити у США енергоносії на 750 мільярдів доларів, відкрити ринки для торгівлі за нульовими тарифами й закупити величезну кількість військової техніки.

"Думаю, на цьому угоду, по суті, закрито. Це найбільша з усіх угод", — заявив Трамп журналістам у своєму гольф-клубі в шотландському Тернберрі.

Фон дер Ляєн вважає, що угода зі Штатами "принесе стабільність і передбачуваність".

Така заява стала кульмінацією багатомісячної напруженої човникової дипломатії Брюсселя і Вашингтона.

Кілька тижнів ЄС заявляв про готовність знизити так зване взаємне мито до 15%, одночасно домагаючись пом'якшення критично важливих для європейської економіки галузевих тарифів.

Трамп заявив, що США не можуть знизити загальну ставку мит для Європейського союзу нижче 15%, повідомив канал CNN.

Американський міністр торгівлі Говард Лютник заявив, що після 1 серпня продовжень або пільгових періодів для введення мит не буде. Однак "великі економіки" можуть продовжити торгівельні переговори зі США.

Нагадаємо, спочатку Трамп хотів обкласти імпорт товарів з ЄС 50%-ми митами з 1 червня 2025 року. Через деякий час його позиція змінилася.

США обіцяють Росії "дуже високі мита", якщо її президент Володимир Путін порушить дедлайн Трампа в 50 днів на припинення вогню в Україні.