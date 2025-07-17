У Білому домі відповіли, що чекає на РФ у разі порушення ультиматуму Трампа

Якщо Росія порушить дедлайн президента США Дональда Трампа в 50 днів і не припинить вогонь, на неї чекатимуть нові обмеження.

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Зокрема, Москва зіткнеться з підвищенням мит, якщо не виконає умови американського лідера, заявила на пресконференції прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

"Як чітко сказав президент, якщо не буде досягнута угода про припинення вогню або мирна угода протягом цього часу, якщо Росія відмовиться законно погодитися на припинення вогню, то вона зіткнеться з дуже високими митами. Вони також зіткнуться із вторинними санкціями", — запевнила вона.

За її словами, країни, які продовжать купувати нафту у РФ, також потраплять під санкційні обмеження, що завдасть "глибокої шкоди російській економіці".

Раніше про те саме говорив сенатор Ліндсі Грем. Він нагадав про погрозу Трампа запровадити мита до 100% для країн, які купують дешеву російську нафту і підтримують військову машину Путіна, що вдарить по його найболючішому місцю.

"Якщо Путін та інші задаються питанням, що станеться на 51-й день, я б порадив їм зателефонувати аятолі. Якби я був країною, яка купує дешеву російську нафту і підтримує військову машину Путіна, я б повірив президенту Трампу на слово", — підкреслив політик.

У Кремлі поки що не впевнені в тому, що глава Білого дому зважиться на якісь серйозні дії. Очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що хоче зрозуміти мотиви такої заяви Трампа і зазначив, що санкції більше шкодять їхнім ініціаторам.

"50 днів, було раніше 24 години, було 100 днів, ми все це проходили і дійсно хочемо зрозуміти, що рухає президентом Сполучених Штатів", — сказав він.

Нагадаємо, чому українські дипломати скептично оцінюють ультиматум Трампа, і що, на їхню думку, станеться за 50 днів, які той дав Путіну.