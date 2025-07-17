В Белом доме ответили, что ждет РФ в случае нарушения ультиматума Трампа

Если Россия нарушит дедлайн президента США Дональда Трампа в 50 дней и не прекратит огонь, ее будут ждать новые ограничения.

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В частности, Москва столкнется с повышением пошлин, если не выполнит условия американского лидера, заявила на пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Как четко сказал президент, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирное соглашение в течение этого времени, если Россия откажется законно согласиться на прекращение огня, то она столкнется с очень высокими пошлинами. Они также столкнутся со вторичными санкциями", – заверила она.

По ее словам, страны, которые продолжат покупать нефть у РФ, также попадут под санкционные ограничения, что нанесет "глубокий ущерб российской экономике".

Ранее о том же говорил сенатор Линдси Грэм. Он напомнил об угрозе Трампа ввести пошлины до 100% для стран, покупающих дешевую российскую нефть и поддерживающих военную машину Путина, что ударит по его самому больному месту.

"Если Путин и другие задаются вопросом, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле. Если бы я был страной, покупающей дешевую российскую нефть и поддерживающей военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово", – подчеркнул политик.

В Кремле пока что не уверены в том, что глава Белого дома решится на какие-то серьезные действия. Руководитель Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что хочет понять мотивы такого заявления Трампа и отметил, что санкции больше вредят их инициаторам.

"50 дней, было раньше 24 часа, было 100 дней, мы все это проходили и действительно хотим понять, что движет президентом Соединенных Штатов", — сказал он.

Напомним, почему украинские дипломаты скептически оценивают ультиматум Трампа, и что, по их мнению, произойдет за 50 дней, которые тот дал Путину.