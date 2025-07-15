Позвоните аятолле: в США пригрозили Путину в случае нарушения ультиматума Трампа

Сенатор Линдси Грэм не советует российскому президенту Владимиру Путину игнорировать дедлайн Дональда Трампа для прекращения войны в Украине.

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Республиканец назвал приятной новостью заявление о поставках американского оружия, оплаченного европейцами, в Украину через НАТО, а также отметил важность ультиматума главы Белого дома, о чем написал на Х.

Он напомнил, что если боевые действия не прекратятся через 50 дней, президент США введет пошлины до 100% для стран, покупающих дешевую российскую нефть и поддерживающих военную машину Путина, что ударит по его самому больному месту.

"Если Путин и другие задаются вопросом, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле. Если бы я был страной, покупающей дешевую российскую нефть и поддерживающей военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово", – подчеркнул политик.

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Он намекнул, что Россия может повторить судьбу Ирана, ядерные объекты которого были атакованы США после того, как Тегеран провалил сделку о прекращении обогащения урана.

В Кремле уже отреагировали на слова Трампа. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров усомнился в словах американского лидера.

Российский дипломат заявил, что хочет понять мотивы такого заявления и отметил, что санкции больше вредят их инициаторам.

"50 дней, было раньше 24 часа, было 100 дней, мы все это проходили и действительно хотим понять, что движет президентом Соединенных Штатов", — сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

В Китае тоже не замешкались с ответом Трампу. Председатель КНР Си Цзиньпин после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил, что обе страны должны "укрепить взаимную поддержку на многосторонних форумах".

Он подчеркнул, что доверие между Китаем и Россией "укрепилось", и два государства "создают модель международных отношений нового типа".

Тем временем дипломат Валерий Чалый считает, что россияне получили еще почти два месяца (как и выпрашивал Путин) на захват больше территорий Украины.

"Финансирование войны также продолжится, останавливающих санкций не будет как минимум еще 50 дней (а это значит, фактически — несколько месяцев, даже если они будут Конгрессом введены и подписаны Президентом, что маловероятно)", – пишет он.

Напомним, что в ЕС указали на недостатки ультиматума Трампа Путину.