"Непристойное давление": Лавров высмеял ультиматум Трампа по Украине

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил сомнения относительно заявления президента США Дональда Трампа о необходимости достичь мира с Украиной за 50 дней. Он также подчеркнул, что Россия готова противостоять новым санкциям и что давление на Трампа оказывает НАТО с Евросоюзом.

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о необходимости заключить мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней. Российский дипломат заявил, что хочет понять мотивы такого заявления и отметил, что санкции больше вредят их инициаторам.

"50 дней, было раньше 24 часа, было 100 дней, мы все это проходили и действительно хотим понять, что движет президентом Соединенных Штатов", — сказал Сергей Лавров во время пресс-конференции.

Министр также утверждает, что на Дональда Трампа оказывают давление европейские партнеры США и руководство НАТО, которые поддерживают Киев.

"Ясно, что он находится под огромным — я бы сказал, неприличным — давлением Европейского Союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным, вооружением за счет все большего и большего ущерба для налогоплательщиков в западных странах", — заявил Лавров.

Он добавил, что Россия приспособилась к санкциям и способна выдержать новые вызовы. По его словам, основные потери от ограничений понесут их инициаторы.

Лавров также повторил позицию Кремля, что война в Украине якобы является средством защиты национальных интересов России, и обвинил НАТО в создании угрозы безопасности РФ.

"Мы, в общем, никогда не строим свою линию в ущерб национальным интересам, в ущерб обеспечению безопасности страны. А специальная военная операция направлена именно на это: устранить в корне, в зародыше те угрозы, которые не один день, не один год, а десятилетия создавал Североатлантический альянс прямо на наших границах", — сказал он.

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что если Россия не заключит мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней, США применят вторичные санкции, в частности 100% тарифы на товары из стран, которые торгуют с Москвой.

Что сказал Трамп

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что после "очень приятных разговоров" с лидером РФ Владимиром Путиным он узнавал о новых обстрелах Украины и возмущался из-за этих ударов. Он пообещал отправить "много оружия всех видов" НАТО и в Украину.

Заявления Трампа, которые обеспокоили Кремль, касаются как геополитических, так и экономических угроз:

США наложат вторичные санкции на Россию и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Вашингтон введет 100-процентные тарифы и вторичные санкции против покупателей российской нефти.

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп также заявил, что не верит в стремление лидера России Владимира Путина к миру и отправит Украине 17 систем ПВО Patriot. Он заверил, что не позволит себя обмануть и согласился с тем, что РФ бессмысленно бомбит украинское гражданское население.

В The Washington Post сообщили, что Трамп держит еще один козырь в рукаве — крылатые ракеты Tomahawk, возможность отправки которых в Украину он уже рассматривал. Пока в список поставок это вооружение не входит, однако они были бы способны поразить Москву.

По словам Трампа, позиция Кремля по Украине его не устраивает.

Союзники НАТО закупят у США "военную технику на миллиарды долларов" для "быстрого распределения по полю боя" в Украине.

Как сообщал Фокус, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на ультиматум, который Трамп выдвинул Кремлю.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп видит способность Российской Федерации продолжать войну в Украине, поскольку Москва не жалеет ни людей, ни ресурсов, ни денег. В то же время глава Белого дома обещает украинцам помощь, потому что думает, что это соответствует концепции "Америка прежде всего".

Как сообщал Фокус, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков признал, что Кремлю нужно время, чтобы осмыслить новые ультиматумы Дональда Трампа относительно войны в Украине. Пресс-секретарь Путина не исключил, что тот лично отреагирует на заявления американского президента.