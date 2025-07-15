Путину нужно время: Кремль не ожидал от Трампа ультиматума по Украине

Дмитрий Песков признал, что Кремлю нужно время, чтобы осмыслить новые ультиматумы Дональда Трампа относительно войны в Украине. Пресс-секретарь Путина не исключил, что тот лично отреагирует на заявления американского президента.

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В Москве серьезно отнеслись к последним заявлениям президента США Дональда Трампа относительно украинско-российской войны. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии журналистам "Интерфакса".

По словам Пескова, часть обращения Трампа была адресована лично Путину, поэтому Кремлю "нужно немного времени для анализа сказанного в Вашингтоне".

"Эти заявления действительно серьезные. Некоторые из них прямо обращены к президенту Путину. Мы, безусловно, должны их тщательно изучить", — сказал представитель российского президента журналистам.

Он уточнил, что Путин может самостоятельно отреагировать на позицию Трампа, если посчитает это целесообразным.

"Не хотел бы делать преждевременных выводов. Давайте дождемся, решит ли президент прокомментировать лично", — добавил Песков.

Что сказал Трамп

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что после "очень приятных разговоров" с лидером РФ Владимиром Путиным он узнавал о новых обстрелах Украины и возмущался из-за этих ударов. Он пообещал отправить "много оружия всех видов" НАТО и в Украину.

Заявления Трампа, которые обеспокоили Кремль, касаются как геополитических, так и экономических угроз:

США наложат вторичные санкции на Россию и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Вашингтон введет 100-процентные тарифы и вторичные санкции против покупателей российской нефти.

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп также заявил, что не верит в стремление лидера России Владимира Путина к миру и отправит Украине 17 систем ПВО Patriot. Он заверил, что не позволит себя обмануть и согласился с тем, что РФ бессмысленно бомбит украинское гражданское население.

В The Washington Post сообщили, что Трамп держит еще один козырь в рукаве — крылатые ракеты Tomahawk, возможность отправки которых в Украину он уже рассматривал. Пока в список поставок это вооружение не входит, однако они были бы способны поразить Москву.

По словам Трампа, позиция Кремля по Украине его не устраивает.

Союзники НАТО закупят у США "военную технику на миллиарды долларов" для "быстрого распределения по полю боя" в Украине.

Как сообщал Фокус, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на ультиматум, который Трамп выдвинул Кремлю.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп видит способность Российской Федерации продолжать войну в Украине, поскольку Москва не жалеет ни людей, ни ресурсов, ни денег. В то же время глава Белого дома обещает украинцам помощь, потому что думает, что это соответствует концепции "Америка прежде всего".