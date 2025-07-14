"Каждый раз все срывалось": Трамп рассказал, как Путин нарушал договоренности и выставил ультиматум

Между Соединенными Штатами Америки и Россией было по меньшей мере четыре договоренности, которые каждый раз нарушала Москва. Из-за этого Америка может наложить дополнительные санкции на РФ.

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В Вашингтоне все эти разы считали, что уже нашли общий язык с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил президент США Дональд Трамп.

"Но как-то они (договоренности, — ред.) заканчиваются: мы кладем трубку — и "О, это был очень приятный разговор". А потом он запускает ракеты по каким-то зданиям. Я говорю: "А это что сейчас было?" — пояснил Трамп.

Он подчеркнул, что США отправят НАТО "много оружия всех видов", и его немедленно доставят в те места, где идет война — в Украину.

Президент США уточнил, что соответствующие поставки оружия стали возможными благодаря тому, что страны Европы согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

"Надеюсь, все это закончится через 50 дней. Если не будет соглашения (между РФ и Украиной, — ред.), нам не останется ничего другого, кроме как ввести вторичные тарифы. А вторичные тарифы — это достаточно жесткая мера, и нам бы не хотелось ее применять. Но посмотрим, что будет. Мы думали, что уже несколько раз договорились — и каждый раз все срывалось", — подчеркнул Трамп.

Напомним, 14 июля Дональд Трамп пообещал передать Украине 17 систем Patriot.

В этот же день Трамп рассказал, как жена отреагировала на его телефонный разговор с Путиным.