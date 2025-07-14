"Щоразу все зривалося": Трамп розповів, як Путін порушував домовленості та виставив ультиматум

Між Сполученими Штатами Америки та Росією було щонайменше чотири домовленості, які кожного разу порушувала Москва. Через це Америка може накласти додаткові санкції на РФ.

Related video

У Вашингтоні всі ці рази вважали, що вже знайшли спільну мову з президентом РФ Володимиром Путіним, заявив президент США Дональд Трамп.

"Але якось вони (домовленості, — ред.) закінчуються: ми кладемо слухавку — і "О, це була дуже приємна розмова". А потім він запускає ракети по якихось будівлях. Я кажу: "А це що зараз було?" — пояснив Трамп.

Він підкреслив, що США відправлять НАТО "багато зброї всіх видів", і її негайно доставлять у ті місця, де триває війна — в Україну.

Президент США уточнив, що відповідне постачання зброї стало можливими завдяки тому, що країни Європи погодилися збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

"Сподіваюся, все це закінчиться через 50 днів. Якщо не буде угоди (між РФ і Україною, — ред.), нам не залишиться нічого іншого, окрім як ввести вторинні тарифи. А вторинні тарифи — це досить жорсткий захід, і нам би не хотілося його застосовувати. Але подивимося, що буде. Ми думали, що вже кілька разів домовилися — і щоразу все зривалося", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, 14 липня Дональд Трамп пообіцяв передати Україні 17 систем Patriot.

У цей же день Трамп розповів, як дружина відреагувала на його телефонну розмову з Путіним.