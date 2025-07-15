"Мир содрогнулся": Медведев ответил на ультиматум, который Трамп выдвинул Кремлю

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал этот ультиматум театрализованным. В то же время Европе он приписал разочарование.

Related video

"(Дональд — ред.) Трамп выдвинул театрализованный ультиматум Кремлю. Мир содрогнулся, ожидая последствий", — написал российский чиновник в X 15 июля.

Однако он заверил, что РФ якобы не затрагивает ультиматум США.

"Воинственная Европа была разочарована. России было безразлично", — добавил Медведев.

Пост Дмитрия Медведева Фото: Скриншот

Ультиматум Трампа: о чем речь

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что после "очень приятных разговоров" с лидером РФ Владимиром Путиным он узнавал о новых обстрелах Украины и негодовал из-за этих ударов. Он пообещал отправить "много оружия всех видов" НАТО и в Украину.

Кроме того, республиканец заверил, что в случае недостижения соглашения за 50 дней Россию ожидают вторичные тарифы.

"А вторичные тарифы — это достаточно жесткая мера, и нам бы не хотелось ее применять. Но посмотрим, что будет. Мы думали, что уже несколько раз договорились — и каждый раз все срывалось", — добавил американский лидер.

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп также заявил, что не верит в стремление лидера России Владимира Путина к миру и отправит Украине 17 систем ПВО Patriot. Он заверил, что не позволит себя обмануть и согласился с тем, что РФ бессмысленно бомбит украинское гражданское население.

В The Washington Post сообщили, что Трамп держит еще один козырь в рукаве — крылатые ракеты Tomahawk, возможность отправки которых в Украину он уже рассматривал. Пока в список поставок это вооружение не входит, однако они были бы способны поразить Москву.