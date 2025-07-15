"Світ здригнувся": Медведєв відповів на ультиматум, який Трамп висунув Кремлю

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав цей ультиматум театралізованим. Водночас Європі він приписав розчарування.

Related video

"(Дональд — ред.) Трамп висунув театралізований ультиматум Кремлю. Світ здригнувся, очікуючи наслідків", — написав російський чиновник в X 15 липня.

Однак він запевнив, що РФ нібито не зачіпає ультиматум США.

"Войовнича Європа була розчарована. Росії було байдуже", — додав Медведєв.

Пост Дмитра Медведєва Фото: Скриншот

Ультиматум Трампа: про що мова

14 липня президент США Дональд Трамп заявив, що після "дуже приємних розмов" з лідером РФ Володимиром Путіним він дізнавався про нові обстріли України й обурювався через ці удари. Він пообіцяв відправити "багато зброї всіх видів" НАТО та в Україну.

Окрім того, республіканець запевнив, що в разі недосягнення угоди за 50 днів на Росію очікують вторинні тарифи.

"А вторинні тарифи — це досить жорсткий захід, і нам би не хотілося його застосовувати. Але подивимося, що буде. Ми думали, що вже кілька разів домовилися — і щоразу все зривалося", — додав американський лідер.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп також заявив, що не вірить у прагнення лідера Росії Володимира Путіна до миру і відправить Україні 17 систем ППО Patriot. Він запевнив, що не дозволить себе обдурити й погодився з тим, що РФ беззмістовно бомбить українське цивільне населення.

У The Washington Post повідомили, що Трамп тримає ще один козир у рукаві — крилаті ракети Tomahawk, можливість відправлення яких в Україну він вже розглядав. Поки до списку постачань це озброєння не входить, однак вони були б здатні уразити Москву.