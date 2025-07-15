Путіну потрібен час: Кремль не очікував від Трампа ультиматума щодо України

Дмитро Пєсков визнав, що Кремлю потрібен час, аби осмислити нові ультиматуми Дональда Трампа щодо війни в Україні. Прессекретар Путіна не виключив, що той особисто відреагує на заяви американського президента.

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У Москві серйозно поставилися до останніх заяв президента США Дональда Трампа щодо українсько-російської війни. Про це повідомив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков в коментарі журналістам "Інтерфакса".

За словами Пєскова, частина звернення Трампа була адресована особисто Путіну, тому Кремлю "потрібно трохи часу для аналізу сказаного у Вашингтоні".

"Ці заяви справді серйозні. Деякі з них прямо звернені до президента Путіна. Ми, безумовно, маємо їх ретельно вивчити", – сказав речник російського президента журналістам.

Він уточнив, що Путін може самостійно відреагувати на позицію Трампа, якщо вважатиме це за доцільне.

"Не хотів би робити передчасних висновків. Давайте дочекаймось, чи вирішить президент прокоментувати особисто", – додав Пєсков.

Що сказав Трамп

14 липня президент США Дональд Трамп заявив, що після "дуже приємних розмов" з лідером РФ Володимиром Путіним він дізнавався про нові обстріли України й обурювався через ці удари. Він пообіцяв відправити "багато зброї всіх видів" НАТО та в Україну.

Заяви Трампа, які стурбували Кремль, стосуються як геополітичних, так і економічних погроз:

США накладуть вторинні санкції на Росію та її партнерів, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди щодо України.

Вашингтон запровадить 100-відсоткові тарифи та вторинні санкції проти покупців російської нафти.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп також заявив, що не вірить у прагнення лідера Росії Володимира Путіна до миру і відправить Україні 17 систем ППО Patriot. Він запевнив, що не дозволить себе обдурити й погодився з тим, що РФ беззмістовно бомбить українське цивільне населення.

У The Washington Post повідомили, що Трамп тримає ще один козир у рукаві – крилаті ракети Tomahawk, можливість відправлення яких в Україну він вже розглядав. Поки до списку постачань це озброєння не входить, однак вони були б здатні уразити Москву.

За словами Трампа, позиція Кремля щодо України його не влаштовує.

Союзники НАТО закуплять у США "військову техніку на мільярди доларів" для "швидкого розподілу по полю бою" в Україні.

Як повідомляв Фокус, заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів на ультиматум, який Трамп висунув Кремлю.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп бачить спроможність Російської Федерації продовжувати війну в Україні, оскільки Москва не шкодує ні людей, ні ресурсів, ні грошей. Водночас глава Білого дому обіцяє українцям допомогу, бо думає, що це відповідає концепції "Америка перш за все".