Не має карт: Трамп не очікує в перемогу Україну і вірить в перевагу РФ, — Politico

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп бачить спроможність Російської Федерації продовжувати війну в Україні, оскільки Москва не шкодує ні людей, ні ресурсів, ні грошей. Водночас глава Білого дому обіцяє українцям допомогу, бо думає, що це відповідає концепції "Америка перш за все".

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У Вашингтоні зростає розчарування у Путіні, і це одна з причин, чому Трамп більше долучився до війни, написало медіа The Times. Президент США не бачить, щоб Україна мала якісь "карти". На його думку, українці зазнають поразки, і питання полягає у тому, коли це станеться — раніше чи пізніше, ідеться у статті британського видання.

Медіа поспілкувалось з кількома анонімними джерелами з Білого дому щодо ставлення Трампа до російсько-української війни. Джерела пояснили, що на рішення Трампа щодо України вплинули кілька факторів. Перший — небажання Москви іти на переговори. РФ затягує та відкладає зустрічі щодо завершення війни, вигадує нові відмовки. Другий — загибель великої кількості людей та безпрецедентне посилення атак на Україну. Такі дії Кремля роздратували Трампа і саме цим продиктовані його останні заяви. Водночас, він і далі вважає, що "Україна не має карт". На думку політика, РФ "кидає людей у м'ясорубку" і просувається в Україні, хоч і повільно.

"Погляд президента такий, що Росія переможе, питання в тому, скільки часу це займе. У РФ більша економіка, більша армія, більш ніж достатньо тіл, щоб кинути їх у м’ясорубку, і їй просто байдуже. І хоча вони досягають повільного прогресу, вони все одно досягають прогресу", — навело медіа слова джерела.

У статті пояснюється неоднозначна реакція електорату республіканців на його рішення. Зауважується, що глава Білого дому хоче переконати виборців, що діє для вигоди США. Тим часом проблемним є те, що не усі активісти Республіканської партії з крила MAGA думають так само.

Трамп планує заспокоїти MAGA, бо примусив європейців заплатити мільярди за оборону, ідеться у статті. З іншого боку, республіканцям все ж не подобається і не зрозуміло, чому глава Білого дому так швидко змінив позицію після сварки з президентом України в Овальному кабінеті.

"Але ми все одно ненавидимо це. Це не наша війна, а ескалація не в інтересах Америки", — процитувало медіа позицію MAGA.

Війна РФ проти України — деталі

Зазначимо, 14 липня західні медіа повідомили про можливу зміну позиції Трампа щодо війни РФ. Джерела журналістів, а також сенатори, запевняли, що Білий дім прийме важливі рішення щодо нових санкцій на РФ та виділення зброї України. Ідеться про законопроєкт Ліндсі Грема, який накладає мита на країни-покупці російської нафти. При цьому усі повноваження щодо запровадження та скасування минулих та нових санкцій передаються виключно Дональду Трампу.

Під час виступу президента США на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте було оголошено про надання Україні 17 ЗРК Patriot, також обіцяли інші види засобів ураження, які куплять союзники по Альянсу.

Нагадуємо, медіа розповіли про можливий вплив Першої леді Меланії Трамп на рішення глави Білого дому щодо війни РФ.