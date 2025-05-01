Розгромити економіку: сенат США готується ввести 500% мита для країн, які торгують з РФ

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не розпочне серйозні переговори щодо припинення війни в Україні.

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Про це пише Bloomberg 1 травня.

"Мета — допомогти президенту", — сказав журналістам Грем.

Нові санкції в разі офіційного ухвалення включатимуть 500% тариф на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Інші санкції також заборонятимуть громадянам США купувати російський суверенний борг, згідно з проєктом.

"Я хочу переговорного завершення війни, гідно та справедливо. Я думаю, що Трамп – найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції відображають точку зору Сенату, що ми бачимо головним лиходієм Росію", — наголосив Ліндсі Грем, додавши, що президент США "розчарований" затягуванням процесу.

Сенатор наголосив, що Путін "зробить величезну помилку, намагаючись грати з Трампом, тому цей законопроєкт є інструментом в арсеналі президента Трампа".

Політик зізнався, що він має достатню підтримку в Палаті представників, щоб винести законопроєкт про санкції на розгляд там.

Ліндсі Грем передбачив, що російському президенту зрештою доведеться вибирати між тим, щоб сісти за стіл переговорів з Трампом, щоб припинити війну, або "розгромити" свою економіку.

Нагадаємо, адміністрація Трампа схвалила першу відправку зброї до України на 50 мільйонів доларів через прямі комерційні продажі, про що стало відомо 1 травня.

Також Фокус писав про "козир" Трампа проти Путіна, який американський президент не використав спочатку, а почав шукати перемовини з агресором.