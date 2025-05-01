На 50 млн доларів: Трамп схвалив перший продаж зброї Україні, — ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила першу відправку зброї до України на 50 мільйонів доларів через прямі комерційні продажі.

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Про це пише Kyiv Post з посиланням на свої джерела 1 травня.

У середу, 30 квітня, адміністрація Трампа повідомила Конгрес про свій намір дати зелене світло на експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі (DCS) на суму 50 мільйонів доларів США або більше.

Експорт має відбуватися через програму Direct Commercial Sale (DCS) – контракти між іноземними суб’єктами та американськими компаніями, які отримали ліцензію на експорт товарів та послуг оборонного призначення.

Такий дозвіл став першим з моменту повернення Трампа до Білого дому в січні.

Зазначається, що продаж охоплює експорт оборонної продукції, включаючи технічні дані, та оборонні послуги до України.

Ще з 2015 по 2023 роки Штати непомітно дозволили постійний експорт оборонної продукції та послуг до України на суму понад 1,6 мільярда доларів через DCS.

"Усі DCS тихі; їх не оголошують публічно, як про продаж військової техніки за кордон", – розповів Колбі Бадхвар, аналітик з питань безпеки дослідницької групи "Точний".

БадхварВін додав, що новина тут полягала в тому, що продаж американської зброї продовжується, попри всі прогнози, що Дональд Трамп повністю "відріже" Україну.

Повідомлення про ліцензію на продаж на 50 мільйонів доларів було подано до Конгресу через Закон про контроль над експортом зброї, який уповноважує президентів США контролювати імпорт та експорт товарів та послуг оборонного призначення, згідно з офіційним повідомленням, надісланим до Конгресу з Управління законодавчих справ Державного департаменту.

Доктор Майкл Сесіре, дослідник оборони та безпеки в Rand, некомерційній, неупередженій дослідницькій організації, вважає, що якщо військова допомога США Україні продовжиться, "це посилить вплив США".

"Адміністрація Трампа неодноразово заявляла про своє бажання досягти тривалого припинення вогню в Україні. Для досягнення цієї мети знадобляться важелі впливу як на Київ, так і на Москву", – заначив доктор Сесіре.

США припинили військову допомогу Україні

У ЗМІ на початку березня повідомили, що США зупинили постачання військової допомоги Україні. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 4 березня розповів, що спочатку потрібно оцінити, які саме програми перестануть працювати, адже багато з них уже перебували на етапі завершення.

Подоляк наголосив, що Україна вже мала досвід, коли програми військової підтримки від США зупинялися на тривалий час. Радник запевнив, що країна вміє адаптуватися до таких ситуацій.

Нагадаємо, аналітик Юліан Рьопке вважає, що думка Трампа не продавати Україні необхідне для захисту озброєння, зокрема ракети для систем Patriot, є "суперечливою з економічного погляду". За словами Рьопке, американський президент настільки занепокоєний переговорами з РФ, що відкидає можливість заробити мільярди доларів на експорті зброї.

Також Фокус писав про "план Б" Києва на випадок, якщо мирна угода Трампа не спрацює. Україна розвиває оборонну галузь, покладаючись на себе, за даними Bild.