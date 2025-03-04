США призупинили військову допомогу Україні: усі радники Трампа це підтримали, деталі

Трамп "чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі". Втім, експерти вважають, що після такого рішення українці не зможуть оборонятися від російської агресії.

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США тимчасово призупинили надання Україні військової допомоги, а це рішення підтримали всі головні радники американського президента Дональда Трампа. Про це пише Wall Street Journal.

За словами офіційного представника Білого дому, американська сторона призупиняє всю військову допомогу Києву, доки Трамп не визначить, що президент України Володимир Зеленський докладає зусиль для мирних переговорів з Росією.

"Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню", – йдеться в заяві представника Білого дому.

Наказ про тимчасову заборону передачі Україні озброєння стосується всієї військової техніки США, яку заплановано поставити, та тієї, яка вже перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі.

У Білому домі не оголосили, за яких умов американці відновлять військову допомогу, отриману з їхніх запасів, і чи відбуватиметься вона такими ж темпами.

Високопоставлений чиновник адміністрації сказав, що всі головні радники Дональда Трампа з національної безпеки погодилися з рішенням призупинити допомогу після кількох зустрічей з цього питання. Президент США розлючений коментарями українського колеги про те, що, на його думку, до кінця війни ще далеко, тому відчув потребу показати, що він серйозно налаштований на те, щоб залучити Україну до мирних перемовин.

Зокрема, незрозуміло, чи буде підписання Зеленським угоди про рідкісні мінерали, якої прагне адміністрація Трампа, достатньо для відновлення поставок озброєння.

Наслідки скасування військової допомоги від США

За словами аналітиків, припинення допомоги США зробить Україну менш здатною протистояти нападам РФ.

"Україна не здасться завтра чи наступного тижня, але вони поступово втратять військовий потенціал і в якийсь момент зіткнуться з поразкою", — вважає Марк Канчіан, полковник морської піхоти у відставці та колишній чиновник США.

Рішення про призупинення постачання зброї Трамп ухвалив особисто, доручивши його міністру оборони Піту Гегсету, щоб "переконатися, що допомога сприяє вирішенню конфлікту".

"Припинення військової допомоги Україні завдає неймовірної шкоди Сполученим Штатам, і це сумний день для американських інтересів, оскільки це винагороджує наших супротивників. Я чую, як відкривається шампанське в Москві, Пекіні та Тегерані", — сказав Микола Мурський, директор із адвокації Razom for Ukraine.

Нагадаємо, Ілон Маск вчергове розкритикував Володимира Зеленського.

Також Фокус писав про коментар Джей Ді Венса щодо суперечки Трампа та Зеленського в Білому домі.