На 50 млн долларов: Трамп одобрил первую продажу оружия Украине, — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первую отправку оружия в Украину на 50 миллионов долларов через прямые коммерческие продажи.

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Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на свои источники 1 мая.

В среду, 30 апреля, администрация Трампа уведомила Конгресс о своем намерении дать зеленый свет на экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 миллионов долларов США или более.

Экспорт должен происходить через программу Direct Commercial Sale (DCS) — контракты между иностранными субъектами и американскими компаниями, которые получили лицензию на экспорт товаров и услуг оборонного назначения.

Такое разрешение стало первым с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе.

Отмечается, что продажа охватывает экспорт оборонной продукции, включая технические данные, и оборонные услуги в Украину.

Еще с 2015 по 2023 годы Штаты незаметно разрешили постоянный экспорт оборонной продукции и услуг в Украину на сумму более 1,6 миллиарда долларов через DCS.

"Все DCS тихие; их не объявляют публично, как о продаже военной техники за границу", — рассказал Колби Бадхвар, аналитик по вопросам безопасности исследовательской группы "Точный".

Бадхвар добавил, что новость здесь заключалась в том, что продажа американского оружия продолжается, несмотря на все прогнозы, что Дональд Трамп полностью "отрежет" Украину.

Сообщение о лицензии на продажу на 50 миллионов долларов было подано в Конгресс через Закон о контроле над экспортом оружия, который уполномочивает президентов США контролировать импорт и экспорт товаров и услуг оборонного назначения, согласно официальному сообщению, направленному в Конгресс из Управления законодательных дел Государственного департамента.

Доктор Майкл Сесире, исследователь обороны и безопасности в Rand, некоммерческой, непредвзятой исследовательской организации, считает, что если военная помощь США Украине продолжится, "это усилит влияние США".

"Администрация Трампа неоднократно заявляла о своем желании достичь длительного прекращения огня в Украине. Для достижения этой цели понадобятся рычаги влияния как на Киев, так и на Москву", — отметил доктор Сесире.

США прекратили военную помощь Украине

В СМИ в начале марта сообщили, что США остановили поставки военной помощи Украине. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 4 марта рассказал, что сначала нужно оценить, какие именно программы перестанут работать, ведь многие из них уже находились на этапе завершения.

Подоляк отметил, что Украина уже имела опыт, когда программы военной поддержки от США останавливались на длительное время. Советник заверил, что страна умеет адаптироваться к таким ситуациям.

Напомним, аналитик Юлиан Рёпке считает, что мнение Трампа не продавать Украине необходимое для защиты вооружения, в частности ракеты для систем Patriot, является "противоречивым с экономической точки зрения". По словам Рёпке, американский президент настолько обеспокоен переговорами с РФ, что отвергает возможность заработать миллиарды долларов на экспорте оружия.

Также Фокус писал о "плане Б" Киева на случай, если мирное соглашение Трампа не сработает. Украина развивает оборонную отрасль, полагаясь на себя, по данным Bild.