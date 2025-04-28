У Украины есть "план Б", если соглашение Трампа не сработает: в чем он заключается, — Bild

Киев готовит "план Б" на тот случай, если мирное соглашение между Украиной и Россией, которое продвигает президент США Дональд Трамп, не будет заключено.

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Об этом пишет Bild 28 апреля.

Чтобы не остаться один на один с врагом, Украина, которая уже четыре месяца продолжает воевать против РФ без новых поставок из США, полагаясь лишь на ранее обещанное оружие, активно развивает свою оборонную промышленность. В частности, значительно увеличилось производство ударных дронов-камикадзе, что уже ощущается на поле боя. Два года назад дроны "давали" примерно треть российских потерь, а сейчас отвечают за три четверти. В 2023 году речь шла о 600 тысячах дронов, в 2024 — до 1,5 миллионов, а к концу 2025-го цифра должна дотянуть до трех миллионов.

Более того, "не отстает" и тяжелая артиллерия. В 2022 году у Украины не было своих гаубиц вообще. Уже в 2025 ежемесячно украинцы изготавливают 20 гаубиц "Богдана". Определенную часть 155-мм снарядов к ним тоже собирают в Украине.

В комментарии Bild украинский офицер рассказал, что проблем с боеприпасами у украинской армии пока нет. Впрочем, есть значительная зависимость от французских и немецких снарядов.

Главной проблемой украинской армии остаются люди, пишут журналисты. На фронте уже сотни тысяч воинов, а, чтобы набрать новых добровольцев 18-24 лет, Минобороны удвоило суммы окладов — до 42 тысяч евро в год.

Мирный план Трампа — детали

25 апреля агентство Reuters опубликовало полное содержание мирного плана Трампа, который, вероятно, должны были утвердить во время переговоров в Лондоне 23 апреля, но они сорвались из-за нежелания Украины отказываться от своей земли. Первые пункты плана — "постоянное прекращение огня" и работа над тем, чтобы технически реализовать этот вопрос. Крым и оккупированные РФ территории США признают российскими. Россияне должны были вернуть Украине часть Харьковской области, контроль над ЗАЭС и устьем Днепра рядом с Кинбурнской косой. Единственные гарантии безопасности — европейские и неевропейские государства. Отказ от вступления в НАТО. Тем временем Россия получает отмену всех санкций и энергетическое и промышленное сотрудничество с США.

Напомним, президент РФ Владимир Путин нарушил все обещания, которые давал американскому коллеге Дональду Трампу. Такое заявление сделал сенатор-республиканец Джон Кеннеди, который призвал более жестоко относиться к России.

Также Фокус писал о том, что Москва готова к прямым мирным переговорам между Украиной и РФ. Российское руководство ждет соответствующего сигнала от Киева, о чем 28 апреля сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.