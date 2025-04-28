США готовы превратить РФ в корм для рыб: Путин нарушил все данные Трампу обещания, — сенатор Кеннеди

Президент РФ Владимир Путин нарушил все обещания, которые давал американскому коллеге Дональду Трампу. Такое заявление сделал сенатор-республиканец Джон Кеннеди.

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Об этом пишет Fox News.

Кеннеди отметил, что Путин "издевается над президентом Трампа на каждом шагу". Более того — ситуация не улучшится, пока американское руководство не продемонстрирует решимость в противостоянии Москве.

"Путин думает, что мы его боимся. Он считает, что мы готовы уступить, лишь бы только избежать конфликта. Каждый раз, когда мы уступаем без решительного ответа, он заходит еще дальше. Путин понимает только силу. Если мы не дадим ему понять, что готовы защищать свои принципы, он продолжит свои агрессивные действия", — считает политик.

В частности, сенатор выразил скептицизм относительно надежности слов Путина. Джон Кеннеди отметил, что российский президент требует сохранения контроля над оккупированными территориями, запрета вступления Украины в НАТО и прекращения помощи Киеву со стороны Штатов и Европы.

К тому же, недавний опрос Fox News показал, что 36% американцев не одобряют позиции Трампа в отношении России, а 39% не оценили его действия в отношении Украины.

"Он (Путин, — ред.) издевался над президентом Трампа на каждом шагу. Он не уважал нашего президента. Я не думаю, что ситуация улучшится, пока мы не дадим понять господину Путину, что мы готовы превратить его и его страну в корм для рыб", — добавил американский сенатор.

Джон Кеннеди считает, что нужно "подавить Россию и задушить ее".

"Иначе они не сядут за стол переговоров. Я хочу урегулирования в Украине. Мы также должны просить Европу действовать лучше. Европа должна начать оплачивать свои собственные счета", — добавил политик.

По мнению сенатора, если бы не американские налогоплательщики, Путин был бы уже в Париже.

Напомним, американский бизнесмен и соратник Дональда Трампа Дэвид Сакс призвал "не помогать убивать россиян". Между тем российский идеолог Александр Дугин призывает готовиться к войне с США.

Также Фокус писал о том, что российское руководство готово к прямым мирным переговорам между Украиной и РФ. Москва ждет соответствующего сигнала от Киева, о чем 28 апреля сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.