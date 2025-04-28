"Продолжаются усилия": в Кремле ждут от Киева сигнала о возобновлении прямых переговоров

Москва готова разговаривать о возобновлении прямых мирных переговоров между Украиной и РФ и ждет соответствующего сигнала от Киева. Об этом 28 апреля во время общения с журналистами сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

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Слова спикера Кремля передает пропагандистское российское информационное агентство ТАСС.

Пескова попросили прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что Москве надо прекратить удары по Киеву и другим регионам Украины.

"Были такие слова. Продолжается "специальная военная операция", продолжаются усилия по выводу процесса в мирное русло. Неоднократно уже подтверждалась президентом готовность российской стороны без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса с Украиной для того, чтобы выйти в мирное русло, поэтому усилия продолжаются", — ответил спикер президента РФ Владимира Путина.

На вопрос о вероятности нового разговора Путина и Трампа Песков ответил, что пока такого не планируется, однако в случае необходимости его могут оперативно согласовать.

Кроме того, спикер Путина прокомментировал опровержение президентом Украины Владимиром Зеленским заявления Путина о якобы полном освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины. Песков призвал российских журналистов ориентироваться на данные российского президента и Генерального штаба ВС РФ.

Переговоры о завершении войны: что известно

Президент США Дональд Трамп 28 апреля предложил Владимиру Путину прекратить огонь и подписать соглашение о завершении войны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому каналу CBS 27 апреля заявил о согласии на "безусловное" перемирие в Украине. При этом он отметил, что Кремль все равно будет требовать от Запада прекратить поставки Киеву вооружения.

Также Сергей Лавров отверг желание Трампа контролировать Запорожскую АЭС.