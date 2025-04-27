"Держим позиции": ВСУ остаются на территории РФ, под Покровском хорошие результаты, — Зеленский

Вооруженные силы Украины показали хорошие результаты на всех направлениях в Донецкой области. Боевые задачи в Курской и Белгородской областях РФ еще выполняются.

Related video

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Президент отметил, что получил сегодня от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского несколько докладов о ситуации на фронте.

"Покровское, все направления в Донецкой области, я хочу поблагодарить наших воинов за стойкость. Просто молодцы", — заявил глава государства.

Особенно хорошие результаты показала Третья бригада оперативного назначения Национальной гвардии на Покровском направлении.

"Наши позиции держим сильными, чтобы были все возможности для правильной дипломатии", — рассказал верховный главнокомандующий.

Зеленский также подтвердил, что Силы обороны Украины еще выполняют задачи в Курской и Белгородской областях России.

"Сохраняем наше присутствие на территории России", — подытожил он.

Напомним, ВСУ показали успехи в селе Лысовка Донецкой области. Боец Сил обороны с позывным "Мучной" отмечал острые атаки врага, а также работу артиллерии и авиации.

Российская сторона ранее заявляла о готовности к "безусловному" перемирию в Украине. Москва требует от Запада прекратить поставки оружия Украине.