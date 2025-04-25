"Пехота просто без остановки лезет": ВСУ продвинулись в районе Лысовки в Донецкой области

В Донецкой области на Покровском направлении Силы обороны имеют небольшие успехи. Они смогли продвинуться в Лисовке.

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Об этом в своем телеграм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Покровское направление. Удачное — Котлино без изменений, боевая работа по утилизации хр*ков продолжается, атаки идут очень острые, работает арта, авиация, пехота просто без перестанку лезет. Наши казаки не отдают свои рубежи и стоят крепко, на этом участке держим все под контролем", — проинформировал он.

Он отметил, что боевые столкновения продолжаются в районе в районе Звирово — Песчаного — Шевченко и Новый Труд.

"Наши бойцы пытаются закрепиться в северной и южной части Лисовки. Сейчас враг плотно работает по нашим позициям, походу из новых вражеских подразделений завезли — это "Hyena Group". Наши немного продвинулись в юго-западной части", — написал "Мучной".

Военный добавил, что в районе Лысовки сейчас очень горячо.

В сводке Генштаба ВСУ 25 апреля сообщалось, что на Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора в районах 21 населенного пункта — Водяное Второе, Зверево, Тарасовка, Сухой Яр, Березовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Успеновка, Новоалександровка, Надиевка, Котляровка, Андреевка, а также в направлении населенных пунктов Покровск, Новопавловка, Чунишино, Алексеевка, Старая Николаевка, Романовка, Миролюбовка.

Напомним, что на Торецком направлении в Донецкой области ВС РФ взяли под контроль Новотроицкое и готовятся наступать на Миролюбовку.

Также сообщалось, что 8 бойцов ССО ВСУ вступили в бой с солдатами КНДР на Курщине и уничтожили целый вражеский взвод.