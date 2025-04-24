Зашли в тыл и уничтожили взвод противника: 8 бойцов ССО ВСУ вступили в бой с солдатами КНДР на Курщине

Бойцы Сил специальных операций имели ближний бой с солдатами из КНДР, которые воюют на стороне РФ в Курской области. В результате столкновения северокорейцы потеряли взвод своих солдат.

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Об этом сообщили в пресс-службе ССО.

Отмечается, что спецоперацию по уничтожению врага в Курской области провели бойцы 6-го полка "Рейнджер" ССО ВСУ. Во время быстрого контакта операторы ССО уничтожили 25 северокорейцев.

Как рассказали в ССО, бой имел место еще в прошлом месяце, но по вопросам безопасности только сейчас командование дало разрешение показать его украинцам. Видео снято с беспилотника и нательных камер воинов ССО.

Отмечается, что 8 рейнджеров на бронированном Humvee выдвинулись в тыл противника, при поддержке разведывательных дронов. Они вышли на дистанцию прямого поражения и заняли выгодные огневые позиции в окопах.

Бой происходил против сил соперника, который втрое превосходил в живой силе.

"Операторы ССО начали ближний бой против вражеского взвода численностью 25 человек — втрое больше их количества — и сохранили инициативу до его завершения. Несмотря на численное превосходство противника и вражеский артиллерийский огонь, воины ССО доказали превосходство качества над количеством и не оставили целому взводу КНДР шансов во время контакта", — рассказали в ССО.

Отмечается, что украинские защитники успешно отошли после выполнения задачи.

Напомним, что бойцы ВСУ прорвались через границу в Курской области и вплотную приблизились к селу Отрубы в Глушковском районе. Далее завязался бой с российскими воинами.