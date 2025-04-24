Завязался бой: бойцы ВСУ обошли оборону РФ и зашли в Курскую область, — росСМИ

Бойцы ВСУ прорвались через границу в Курской области и вплотную приблизились к селу Отрубы в Глушковском районе. Далее завязался бой с российскими воинами.

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Об этом сообщает российское медиа Mash.

"Три роты ВСУшников попытались зайти в хутор Отрубы в Глушковском районе Курской области во время мирных переговоров в Лондоне", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ВСУ якобы "засекли" российские пограничники, из-за чего завязался бой.

"Враг вторгся в Курскую область и начал бой с нашими военными. После четырех волн атаки подключилась артиллерия, и противник остановился. ВСУ пытаются не дать закрыть фронт на территории РФ, поэтому наступают на населенные пункты на границе, как в Белгородской области", — пишет медиа.

В Генштабе ВСУ пока что информацию, распространенную в российских медиа о боях возле Отрубов, не комментировали.

Напомним, что 9 апреля сообщалось, что несколько танков ВСУ спокойно пересекли границу с Белгородской областью. Чтобы этого не произошло, власти российского региона потратили миллиарды рублей на "мощные" фортификации.

Также сообщалось, что интенсивные бои продолжаются в Сумской области возле границы с Россией. Вражеские войска пытаются выбить подразделения ВСУ с территории Курской области и захватить украинские территории.