ВС РФ прорываются в Сумскую область: возле границы идут сильные бои, – Сырский (фото)

Интенсивные бои продолжаются в Сумской области возле границы с Россией. Вражеские войска пытаются выбить подразделения ВСУ с территории Курской области и захватить украинские территории.

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О боевой ситуации сообщил в Telegram главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Выполняя приказ своего руководства, российские войска пытаются выбить нас с территории Курской области и захватить приграничные территории Сумщины", — отметил главком.

При этом, несмотря на давление, Силы обороны Украины сорвали очередное наступление врага на указанном участке фронта.

Далее Сырский отчитался о планировании своей работы на этом направлении и желании детально разобраться с положением дел в бригадах, ведущих оборону.

Сырский встречался с командирами на местах и принимал решения по обеспечению боевых действий

Незадолго до Пасхи, главнокомандующий встречался с командирами на местах и принимал решения по обеспечению боевых действий: пополнению материально-технических запасов и боеприпасов.

В свежей сводке Генштаба ВСУ отмечается, что 21 апреля от огня российской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Миропольское, Заруцкое, Сосновка, Проходы, Петрушевка, Студенок, Кучеровка, Малушино, Бобиловка и Белая Береза ​​Сумской области.

В Курской области украинские военные отразили пять вражеских атак, две из которых еще продолжаются. Авиация ВС РФ нанесла 16 ударов, сбросив 21 авиабомбу.

Фокус описывал неудачную попытку прорыва россиян в Сумскую область. Штурмовики ВС РФ ехали на квадроциклах, их ликвидировали украинские операторы БПЛА.

Российская армия нанесла удар по Сумам в вербное воскресенье двумя баллистическими ракетами. Погибли 35 человек, среди которых — двое детей.