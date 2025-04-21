ВС РФ прорываются в Сумскую область: возле границы идут сильные бои, – Сырский (фото)
Интенсивные бои продолжаются в Сумской области возле границы с Россией. Вражеские войска пытаются выбить подразделения ВСУ с территории Курской области и захватить украинские территории.
О боевой ситуации сообщил в Telegram главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Выполняя приказ своего руководства, российские войска пытаются выбить нас с территории Курской области и захватить приграничные территории Сумщины", — отметил главком.
При этом, несмотря на давление, Силы обороны Украины сорвали очередное наступление врага на указанном участке фронта.
Далее Сырский отчитался о планировании своей работы на этом направлении и желании детально разобраться с положением дел в бригадах, ведущих оборону.
Незадолго до Пасхи, главнокомандующий встречался с командирами на местах и принимал решения по обеспечению боевых действий: пополнению материально-технических запасов и боеприпасов.
В свежей сводке Генштаба ВСУ отмечается, что 21 апреля от огня российской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Миропольское, Заруцкое, Сосновка, Проходы, Петрушевка, Студенок, Кучеровка, Малушино, Бобиловка и Белая Береза Сумской области.
В Курской области украинские военные отразили пять вражеских атак, две из которых еще продолжаются. Авиация ВС РФ нанесла 16 ударов, сбросив 21 авиабомбу.
Фокус описывал неудачную попытку прорыва россиян в Сумскую область. Штурмовики ВС РФ ехали на квадроциклах, их ликвидировали украинские операторы БПЛА.
Российская армия нанесла удар по Сумам в вербное воскресенье двумя баллистическими ракетами. Погибли 35 человек, среди которых — двое детей.