Попытка прорыва в Сумской области: штурмовиков РФ уничтожили вместе с техникой (видео)

Территорию региона от проникновения врага защитили пограничники. Оккупанты пытались пробиться через границу на квадроциклах.

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Деталями и видео с фронта 15 апреля поделились в Государственной пограничной службе Украины.

"Во время выполнения боевых задач, на одном из участков ведения активных боевых действий, пограничники безжалостно уничтожили штурмовые группы противника, технику и средства связи, которые являются законными целями Сил обороны Украины", — отметила пресс-служба.

Российские штурмовики двигались на квадроциклах, которые успешно ликвидировали операторы БПЛА 5 пограничного отряда. Операция по прорыву на территорию Сумской области провалилась. В ГПСУ отметили, что защищают границу Украины.

Ситуация в Сумской област: будет ли наступление

Командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили в комментарии "Новости.LIVE" 15 апреля сообщил, что на Сумском направлении ВС РФ показывают высокую активность — ежедневно фиксируют 100-150 артиллерийских обстрелов. Также враг активно применяет ДРГ, которые пытаются пересечь границу. Наблюдается и усиление вражеской группировки, как личным составом, так и техникой.

Комбат пояснил, что лесистость местности и болотистые участки вблизи границы затрудняют маневры тяжелой техники, поэтому реализовать наступление России будет непросто.

"Маневров у армии террористов нет, как, в принципе, и возможностей. И это будет очень сложно сделать. Но в любом случае мы вместе с войсками обороны Украины готовы к отражению любых атак на этом направлении", — заверил он.

Напомним, в ВСУ информировали, что отбили массированный механизированный штурм ВС РФ на Новопавловском направлении. Оккупанты привлекли более 20 единиц техники, "железный кулак" был нацелен на украинские позиции и рубежи.

Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого показала, как за один день уничтожила десятки единиц техники и мотоциклов, а также сотни пехотинцев РФ. Потерпев первую неудачу, враг решил повысить ставки.