Стремительный провал: ВСУ разгромили три колонны техники и "шайку мотоциклистов" РФ (видео)

Десятки единиц техники и мотоциклов, а также сотни пехотинцев Россия потеряла всего за один день на единственном участке фронта. После первой неудачи враг решил не отступать, а повышать ставки.

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Деталями и кадрами с поля боя 14 апреля поделились в Отдельной президентской бригаде имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Украинские защитники за один день сожгли 20 мотоциклов и 20 единиц техники с пехотой противника. Они уточнили, что также речь идет о потере до 200 пехотинцев. "Горячий день" выдался у 3-го механизированного батальона.

Утром оккупанты попытались прорваться на мотоциклах. Однако высокая скорость и полные баки горючего не помогли "стае мотоциклистов" убежать от украинских FPV-дронов.

"Оправившись от неудачной попытки, противник решил повысить ставки", — передала пресс-служба.

Тогда в сторону ВСУ выдвинулись три механизированные колонны РФ. Речь идет о 20 единицах техники: три танка, БМП и МТЛБ, "напакованные пехотой". Однако и эта попытка обернулась провалом.

"Стоит отметить оперативную и точную работу наших дронаров и собратьев из 31-й бригады. К вечеру вся вражеская техника ярко горела, а остатки пехоты прятались от наших дронов в полях и посадках", — подчеркнули в президентской бригаде.

Напомним, Силы обороны уничтожили редкую самоходную артиллерийскую установку северокорейского производства M1989 Koksan. Удар с помощью FPV-дронов нанесли, когда техника стояла на огневой позиции в лесополосе.

15 апреля в росСМИ сообщили, что оккупанты впервые успешно испытали новую систему "Орбита". Она позволила нанести удар дроном в Часовом Яру, управляя им из Москвы.