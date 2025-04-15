Стрімкий провал: ЗСУ розгромили три колони техніки та "зграю мотоциклістів" РФ (відео)

Десятки одиниць техніки й мотоциклів, а також сотні піхотинців Росія втратила лише за один день на єдиній ділянці фронту. Після першої невдачі ворог вирішив не відступати, а підвищувати ставки.

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Деталями й кадрами з поля бою 14 квітня поділились в Окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Українські оборонці за один день спалили 20 мотоциклів і 20 одиниць техніки з піхотою противника. Вони уточнили, що також йдеться про втрату до 200 піхотинців. "Гарячий день" видався у 3-го механізованого батальйону.

Зранку окупанти спробували прорватись на мотоциклах. Однак висока швидкість і повні баки пального не допомогли "зграї мотоциклістів" втекти від українських FPV-дронів.

"Оговтавшись від невдалої спроби, противник вирішив підвищити ставки", — передала пресслужба.

Тоді у бік ЗСУ висунулись три механізовані колони РФ. Йдеться про 20 одиниць техніки: три танки, БМП і МТЛБ, "напаковані піхотою". Однак і ця спроба обернулась провалом.

"Варто відзначити оперативну та точну роботу наших дронарів та побратимів із 31-ї бригади. До вечора вся ворожа техніка яскраво палала, а залишки піхоти ховались від наших дронів в полях та посадках", — підкреслили у президентській бригаді.

Нагадаємо, Сили оборони знищили рідкісну самохідну артилерійську установку північнокорейського виробництва M1989 Koksan. Удар за допомогою FPV-дронів завдали, коли техніка стояла на вогневій позиції в лісосмузі.

15 квітня у росЗМІ повідомили, що окупанти вперше успішно випробували нову систему "Орбіта". Вона дозволила завдати удару дроном у Часовому Ярі, керуючи ним з Москви.