Північнокорейські САУ з'явилися на Донбасі: бійці ТрО уразили гаубицю Koksan (відео)

Українські захисники знищили рідкісну самохідну артилерійську установку північнокорейського виробництва M1989 Koksan, яку використовували російські війська на Покровському напрямку в Донецькій області. Удар по САУ було завдано кількома FPV-дронами, коли техніка перебувала на вогневій позиції в лісосмузі.

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Кадри бойової роботи опублікував 14 квітня канал підрозділу Muramasa 109-ї окремої бригади територіальної оборони. На відео показано момент ураження ворожої артилерійської системи.

Позицію північнокорейської САУ виявили аеророзвідники 414-ї окремої бригади безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра". Для атаки використовували ударні дрони DYKYIRIZ XL.

"САУ, кацапавозки і мотоцикл — це те, що потрапило під наш приціл. Помста за Суми буде пекучою", — написали бійці.

Koksan у руках ЗС РФ: втрати тривають

За даними української розвідки, Росія отримала від КНДР близько 120 установок M1989 Koksan, і очікують на постачання ще щонайменше такої самої партії. Перекидання ешелонів із технікою фіксували в листопаді-грудні 2024 року.

Північнокорейські гаубиці продовжують фіксуватися в зоні бойових дій на сході України з кінця 2024 року. Перше підтверджене знищення такої установки відбулося в Луганській області: у січні 2025 року 412-й полк Nemesis ліквідував одну з них за допомогою нічного дрона-бомбардувальника.

Нагадаємо, у березні оператори 14-го окремого полку Сил безпілотних систем скоригували вогонь системи залпового вогню HIMARS по трьох САУ M1989 Koksan. А 14 квітня було опубліковано кадри бойової роботи ударних БПЛА підрозділу "Чорний Стриж", які завдали серйозних пошкоджень ще одній північнокорейській САУ.