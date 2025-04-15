Северокорейские САУ появились на Донбассе: бойцы ТрО поразили гаубицу Koksan (видео)

Украинские защитники уничтожили редкую самоходную артиллерийскую установку северокорейского производства M1989 Koksan, которую использовали российские войска на Покровском направлении в Донецкой области. Удар по САУ был нанесен несколькими FPV-дронами, когда техника находилась на огневой позиции в лесополосе.

Related video

Кадры боевой работы опубликовал 14 апреля канал подразделения Muramasa 109-й отдельной бригады территориальной обороны. На видео показан момент поражения вражеской артиллерийской системы.

Позицию северокорейской САУ обнаружили аэроразведчики 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра". Для атаки использовались ударные дроны DYKYIRIZ XL.

"САУ, кацапавозки и мотоцикл — это то, что попало под наш прицел. Месть за Сумы будет жгучей", — написали бойцы.

Koksan в руках ВС РФ: потери продолжаются

По данным украинской разведки, Россия получила от КНДР около 120 установок M1989 Koksan, и ожидается поставка еще как минимум такой же партии. Переброска эшелонов с техникой фиксировалась в ноябре–декабре 2024 года.

Северокорейские гаубицы продолжают фиксироваться в зоне боевых действий на востоке Украины с конца 2024 года. Первое подтвержденное уничтожение такой установки произошло в Луганской области: в январе 2025 года 412-й полк Nemesis ликвидировал одну из них с помощью ночного дрона-бомбардировщика.

Напомним, в марте операторы 14-го отдельного полка Сил беспилотных систем скорректировали огонь системы залпового огня HIMARS по трем САУ M1989 Koksan. А 14 апреля были опубликованы кадры боевой работы ударных БПЛА подразделения "Черный Стриж", которые нанесли серьезные повреждения еще одной северокорейской САУ.