FPV-дроны разбили северокорейские САУ Koksan на марше в Курской области (видео)

Подразделение ударных дронов "Черный Стриж" 103 отдельной бригады территориальной обороны уничтожило северокорейскую самоходную артиллерийскую установку "Коксан". Это уже пятая корейская установка, которую ВСУ поразили за последние два месяца.

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Видео опубликовано в Telegram-канале подразделения.

Так операторы дронов отомстили за Сумы

Для уничтожения САУ военные использовали два FPV-дрона. Первый удар был нанесен в моторно-трансмиссионное отделение, но не нанес критических повреждений. Второй дрон смог обойти антидроновую защиту и попал в топливный бак — это привело к пожару и уничтожению установки.

"Стрижи" объяснили, что поразили САУ в Курской области. А также добавили, что это — месть за удар по Сумам 13 апреля.

Известно, что пять артиллерийских установок "Коксан" уже были уничтожены. Впервые о северокорейских САУ и их передаче России стало известно в ноябре прошлого года — тогда об этом официально сообщила разведка Южной Кореи. А применять на фронте россияне их начали еще с октября 2024 года.

САУ M1978 Koksan — самоходная артиллерийская установка с пушкой калибром 170-мм. Она является самой дальнобойной ствольной артиллерийской системой Корейской Народной Армии. Дальность стрельбы составляет от 40 до 60 км. Вероятно, 170-мм пушка может быть российской корабельной пушкой или системой береговой артиллерии, поставленной в Северную Корею в 1950-х годах. Сейчас эта САУ имеет большую дальность огня, чем вся ствольная артиллерия, которую сейчас использует Россия. Единственной артсистемой, которая имеет примерно такие же характеристики, является советская 203-мм самоходная 2С7 "Пион", но при условии применения активно-реактивных снарядов.

Напомним, что северокорейские самоходные артиллерийские установки М-1979 "Коксан" и М-1989 "Коксан" отличаются важной технической деталью, которая может определять тактику их успешного уничтожения на поле боя.

Также Россия может планировать привлечение северокорейских военных к боевым действиям непосредственно на украинской территории. По сообщениям немецких журналистов, о возможной подготовке наступательной операции в Запорожском и Херсонском направлениях свидетельствует появление нескольких самоходных артиллерийских установок "Коксан" производства КНДР на севере временно оккупированного Крыма.