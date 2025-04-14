FPV-дрони розбили північнокорейські САУ Koksan на марші в Курській області (відео)

Підрозділ ударних дронів "Чорний Стриж" 103 окремої бригади територіальної оборони знищив північнокорейську самохідну артилерійську установку "Коксан". Це вже п’ята корейська установка, яку ЗСУ уразили за останні два місяці.

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Відео опубліковано в Telegram-каналі підрозділу.

Так оператори дронів помстились за Суми

Для знищення САУ військові використали два FPV-дрони. Перший удар був нанесений в моторно-трансмісійне відділення, але не завдав критичних ушкоджень. Другий дрон зміг обійти антидроновий захист і влучив у паливний бак — це спричинило пожежу та знищення установки.

"Стрижі" пояснили, що уразили САУ у Курській області. А також додали, що це — помста за удар по Сумах 13 квітня.

Відомо, що п’ять артилерійських установок "Коксан" вже були знищені. Вперше про північнокорейські САУ та їх передачу Росії стало відомо у листопаді минулого року – тоді про це офіційно повідомила розвідка Південної Кореї. А застосовувати на фронті росіяни їх почали ще з жовтня 2024 року.

САУ M1978 Koksan — самохідна артилерійська установка з гарматою калібром 170-мм. Вона є найбільш далекобійною ствольною артилерійською системою Корейської Народної Армії. Дальність стрільби становить від 40 до 60 км. Ймовірно, 170-мм гармата може бути російською корабельною гарматою або системою берегової артилерії, поставленою в Північну Корею в 1950-х роках. Зараз ця САУ має більшу дальність вогню, ніж вся ствольна артилерія, яку наразі використовує Росія. Єдиною артсистемою, яка має приблизно такі ж характеристики, є радянська 203-мм самохідна 2С7 "Піон", але за умови застосування активно-реактивних снарядів.

Нагадаємо, що північнокорейські самохідні артилерійські установки М-1979 "Коксан" і М-1989 "Коксан" відрізняються важливою технічною деталлю, яка може визначати тактику їх успішного знищення на полі бою.

Також Росія може планувати залучення північнокорейських військових до бойових дій безпосередньо на українській території. За повідомленнями німецьких журналістів, про можливу підготовку наступальної операції в Запорізькому та Херсонському напрямках свідчить поява кількох самохідних артилерійських установок "Коксан" виробництва КНДР на півночі тимчасово окупованого Криму.