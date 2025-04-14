"Лафет на гусеницях": в Defence Express назвали слабке місце САУ "Коксан" КНДР

Північнокорейські САУ типу М-1979 "Коксан" та М-1989 "Коксан" мають одну суттєву різницю, яка може впливати на формат ефективного знищення артилерії КНДР в розпорядженні армії РФ.

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На це звернули увагу аналітики Defence Express.

Так, нещодавно в мережах завірусилося відео, як ЗСУ на Курщині успішно уразили 170-мм самохідну артустановку М-1979 "Коксан" виробництва КНДР, яка перебувала на озброєнні ЗС РФ. Аналітики виявили, що САУ типу М-1979 "Коксан" та М-1989 "Коксан" мають одну суттєву різницю, яка може впливати на формат ефективного знищення північнокорейської артилерії в розпорядженні армії РФ.

На Заході ці артилерійські артустановки КНДР позначають індексами М-1979 "Коксан" та М-1989 "Коксан", де цифри означають рік, коли вперше було зафіксовано появу таких зразків озброєння. Також відомо, що Коксан – це північнокорейське місто, біля якого (як вважається) вперше були помічені ці 170-мм САУ.

Основними ж відмінностями є те, що М-1979 "Коксан" не має возимого боєкомплекту, і використане там шасі від Т-54 або китайського Type 59 там виступає лише в ролі лафета на гусеницях.

Він передбачає необхідність наявності окремого транспортера 170-мм снарядів для М-1979, і саме він потрапив на відео, коли ЗСУ знищували північнокорейську САУ. Тобто М-1979 "Коксан" в бою може використовуватись лише разом із транспортером 170-мм снарядів (на гусеничному шасі).

"Ураження самого транспортера зі снарядами (наскільки б він не виглядав "екзотично" та складним для розпізнання), може зробити саму М-1979 "Коксан" небоєздатною, навіть без необхідності ураження самої САУ", — кажуть аналітики.

Особливістю М-1989 "Коксан" є наявність подовженого шасі. Воно дозволяє брати боєзапас у 12 снарядів калібру 170-мм, який можна перевезти. Це свідчить про те, що для М-1989 окремий транспортер боєприпасів не є настільки критично важливим, як для М-1979.

Нагадаємо, що в мережі 26 березня поширилися фото та відео переміщення залізницею 170-мм САУ "Коксан" виробництва КНДР на півночі окупованого Росією Криму.