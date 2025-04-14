"Лафет на гусеницах": в Defence Express назвали слабое место САУ "Коксан" КНДР

Северо-корейские САУ типа М-1979 "Коксан" и М-1989 "Коксан" имеют одну существенную разницу, которая может влиять на формат эффективного уничтожения артиллерии КНДР в распоряжении армии РФ.

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На это обратили внимание аналитики Defence Express.

Так, недавно в сетях завирусилось видео, как ВСУ на Курщине успешно поразили 170-мм самоходную артустановку М-1979 "Коксан" производства КНДР, которая находилась на вооружении ВС РФ. Аналитики обнаружили, что САУ типа М-1979 "Коксан" и М-1989 "Коксан" имеют одну существенную разницу, которая может влиять на формат эффективного уничтожения северокорейской артиллерии в распоряжении армии РФ.

На Западе эти артиллерийские артустановки КНДР обозначают индексами М-1979 "Коксан" и М-1989 "Коксан", где цифры означают год, когда впервые было зафиксировано появление таких образцов вооружения. Также известно, что Коксан — это северокорейский город, возле которого (как считается) впервые были замечены эти 170-мм САУ.

Основными же отличиями является то, что М-1979 "Коксан" не имеет возимого боекомплекта, и использованное там шасси от Т-54 или китайского Type 59 там выступает лишь в роли лафета на гусеницах.

Он предусматривает необходимость наличия отдельного транспортера 170-мм снарядов для М-1979, и именно он попал на видео, когда ВСУ уничтожали северокорейскую САУ. То есть М-1979 "Коксан" в бою может использоваться только вместе с транспортером 170-мм снарядов (на гусеничном шасси).

"Поражение самого транспортера со снарядами (насколько бы он не выглядел "экзотично" и сложным для распознавания), может сделать саму М-1979 "Коксан" небоеспособной, даже без необходимости поражения самой САУ", — говорят аналитики.

Особенностью М-1989 "Коксан" является наличие удлиненного шасси. Оно позволяет брать боезапас в 12 снарядов калибра 170-мм, который можно перевезти. Это свидетельствует о том, что для М-1989 отдельный транспортер боеприпасов не является столь критически важным, как для М-1979.

Напомним, что в сети 26 марта распространились фото и видео перемещения по железной дороге 170-мм САУ "Коксан" производства КНДР на севере оккупированного Россией Крыма.