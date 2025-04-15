Нова система "Орбіта": Росія стверджує, що може керувати дронами на передовій з Москви

Нову систему управління, за даними росЗМІ, вже успішно протестували у Донецькій області. Розробник стверджує, що вона змінить хід війни.

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Про це 15 квітня повідомили у "РИА Новости".

За їхніми даними, ударний FPV-дрон, керований з Москви, вперше на наддалекій дистанції атакував об’єкт ЗСУ у місті Часів Яр.

Зазначається, що безпілотник підготував до бойового вильоту розрахунок бригади "Еспаньйола". Оператор, який базується у Москві, через систему "Орбіта" прийняв контроль над БПЛА та підняв його у повітря. Бійці та інженери, розміщені під Часовим Яром, виступали для нього зв’язковими й штурманами.

Від точки зльоту до цілі дрон типу "Овод" подолав 11 кілометрів. Успішну атаку, як запевнили у ЗМІ, підтверджують кадри з розвідувального БПЛА. Командир бригади з позивним "Іспанець" заявив, що таке ураження відбулося "уперше на планеті". Він пояснив, що метою було перевірити можливості управління та зв’язку. Попри відстань у понад тисячу кілометрів, операція вдалася.

"Іспанець" перебував у Москві, поряд з Оператором. Групою інженерів під Часовим Яром тим часом керував творець дрона "Овод" Андрій Іванов.

"Завдання, яке ми перед собою ставили, управління віддалено, виконане. До цілі ми долетіли. За тестовим завданням ми оцінюємо на чотири з половиною", — заявив він.

Повідомляється, що програмно-апаратний комплекс "Орбіта" був розроблений Центром безпілотних систем та технологій під керівництвом Андрія Безрукова. Він розповів, що система складається з кількох компонентів.

"Це й інтелектуальна передова система зв'язку, це автомат супроводу цілі на основі розроблених крутих просунутих нейромереж, і ще деяке обладнання. Здається, що технологія вийшла. У нас сьогодні все вийшло", — зазначив він.

Безруков запевнив, що "Орбіта" дозволить атакувати з будь-якої точки. Поки оператор перебуває у безпеці, що зробить пілотування "набагато комфортнішим". На його думку, згодом Росія може створити профільні підрозділи, щоб пілоти-професіонали з будь-якої точки в країні керували ударами на будь-якій ділянці фронту.

Система, зі слів розробника, найбільш широко інтегрована з дронами типу "Овод". Добровольча бригада "Еспаньйола" стала першим підрозділом, який випробував новинку на полі бою. Безруков переконаний, що розробка може вплинути на хід війни.

Він також розповів, що першу "дрібну серію" систем поставлять підрозділам, з якими співпрацює центр. Насамперед йдеться про бригаду, яка й випробувала "Орбіту".

"Я думаю, що ефект буде більшим"", — додав керівник.

Нагадаємо, у ЗСУ вперше продемонстрували випробовування лазера "Тризуб". Вітчизняний комплекс може збивати ударні БПЛА, авіабомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до 3000 метрів, а також вертольоти, літаки та розвідувальні дрони на відстані до 5000 метрів.

Українські військові розповіли, що успішно знищили за допомогою БПЛА-перехоплювача російський розвідувальний безпілотник Zala, обладнаний спеціальною системою ухилення. Фокус розібрався, що це за технологія.