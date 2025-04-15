Новая система "Орбита": Россия утверждает, что может управлять дронами на передовой из Москвы

Новую систему управления, по данным росСМИ, уже успешно протестировали в Донецкой области. Разработчик утверждает, что она изменит ход войны.

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Об этом 15 апреля сообщили в "РИА Новости".

По их данным, ударный FPV-дрон, управляемый из Москвы, впервые на сверхдальней дистанции атаковал объект ВСУ в городе Часов Яр.

Отмечается, что беспилотник подготовил к боевому вылету расчет бригады "Эспаньола". Оператор, который базируется в Москве, через систему "Орбита" принял контроль над БПЛА и поднял его в воздух. Бойцы и инженеры, размещенные под Часовым Яром, выступали для него связными и штурманами.

От точки взлета до цели дрон типа "Овод" преодолел 11 километров. Успешную атаку, как заверили в СМИ, подтверждают кадры с разведывательного БПЛА. Командир бригады с позывным "Испанец" заявил, что такое поражение произошло "впервые на планете". Он пояснил, что целью было проверить возможности управления и связи. Несмотря на расстояние в более чем тысячу километров, операция удалась.

"Испанец" находился в Москве, рядом с Оператором. Группой инженеров под Часовым Яром тем временем руководил создатель дрона "Овод" Андрей Иванов.

"Задача, которую мы перед собой ставили, управление удаленно, выполнена. До цели мы долетели. По тестовому заданию мы оцениваем на четыре с половиной", — заявил он.

Сообщается, что программно-аппаратный комплекс "Орбита" был разработан Центром беспилотных систем и технологий под руководством Андрея Безрукова. Он рассказал, что система состоит из нескольких компонентов.

"Это и интеллектуальная передовая система связи, это автомат сопровождения цели на основе разработанных крутых продвинутых нейросетей, и еще некоторое оборудование. Кажется, что технология получилась. У нас сегодня все получилось", — отметил он.

Безруков заверил, что "Орбита" позволит атаковать из любой точки. Пока оператор находится в безопасности, что сделает пилотирование "гораздо более комфортным". По его мнению, впоследствии Россия может создать профильные подразделения, чтобы пилоты-профессионалы из любой точки в стране руководили ударами на любом участке фронта.

Система, по словам разработчика, наиболее широко интегрирована с дронами типа "Овод". Добровольческая бригада "Эспаньола" стала первым подразделением, которое испытало новинку на поле боя. Безруков убежден, что разработка может повлиять на ход войны.

Он также рассказал, что первую "мелкую серию" систем поставят подразделениям, с которыми сотрудничает центр. Прежде всего речь идет о бригаде, которая и испытала "Орбиту".

"Я думаю, что эффект будет большим", — добавил руководитель.

Напомним, в ВСУ впервые продемонстрировали испытания лазера "Тризуб". Отечественный комплекс может сбивать ударные БПЛА, авиабомбы, крылатые и баллистические ракеты на расстоянии до 3000 метров, а также вертолеты, самолеты и разведывательные дроны на расстоянии до 5000 метров.

Украинские военные рассказали, что успешно уничтожили с помощью БПЛА-перехватчика российский разведывательный беспилотник Zala, оборудованный специальной системой уклонения. Фокус разобрался, что это за технология.