ВСУ впервые показали работу лазера "Тризуб": поражает ракеты, БПЛА и самолеты (видео)

Силы беспилотных систем Украины продемонстрировали работу отечественного лазерного комплекса "Тризуб", а также раскрыли его характеристики.

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Кадры испытаний лазера "Тризуб" показаны на видео с конференции "Европейская оборонная индустрия: перспективы сотрудничества с украинским ОПК", в которой принимал участие командующий Сил беспилотных системы ВСУ Вадим Сухаревский.

Лазерное оружие "Тризуб" (01:03)

Сообщается, что комплекс способен уничтожать ударные беспилотники, авиабомбы, крылатые и баллистические ракеты на расстоянии до 3000 метров. Также может поражать вертолеты, самолеты и разведывательные БПЛА на расстоянии до 5000 метров.

Кроме того, "Тризуб" можно использовать для "ослепления" дронов, крылатых ракет, вертолетов и самолетов на расстоянии до 10 000 метров. На видео показана работа оружия по наземной цели, а также ослепление камеры FPV-дрона с оптоволоконным управлением.

Как отмечает "Милитарный", хотя лазерный комплекс оснащен оптико-электронной станцией, однако наведение на цель осуществляется вручную с помощью джойстика, а не в автоматическом режиме. В издании полагают, что оружие еще находится на этапе функционального прототипа, поэтому эту функцию могут добавить позже.

Напомним, лазерную пушку "Тризуб" установили на надводный беспилотный катер "Аллигатор-9".

В том же видео были продемонстрированы дальнобойные БПЛА на базе гражданского самолета — Project Cessna.