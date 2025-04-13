Несет 250-килограмовые бомбы на 2200 км: ВСУ показали БПЛА на базе самолета (видео)

Силы обороны Украины используют тяжелые беспилотные ударные комплексы на базе гражданского самолета — Project Cessna. Эти аппараты могут поражать цели в глубоком тылу Российской Федерации.

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Кадры работы этого БПЛА показаны на видео с конференции "Европейская оборонная индустрия: перспективы сотрудничества с украинским ОПК", в которой принимал участие командующий Сил беспилотных системы ВСУ Вадим Сухаревский.

Дрон Project Cessna (01:04)

В видео говорится, что Project Cessna способен нести фугасные авиационные бомбы весом 250 килограмм. Его можно использовать как БПЛА-камикадзе или беспилотный бомбардировщик.

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В первом варианте аппарат уничтожает цель методом тарана, а во втором сбрасывает взрывчатку с воздуха. Бомбардировщик имеет боевой радиус до 600 километров, тогда как дрон-камикадзе может поражать цели на расстоянии до 2200 километров.

Как отмечает "Мілітарний", речь идет о беспилотнике на базе гражданского самолета. Ранее такие БПЛА уже поражали цели в глубоком тылу России.

Напомним, в том же видео командование Сил беспилотных систем Украины рассказало о новых надводных дронах, которые будут взрывать российский флот.

Также сообщалось, что украинские инженеры стремятся произвести "летающие авианосцы" для запуска множества FPV-дронов.