Несет 250-килограмовые бомбы на 2200 км: ВСУ показали БПЛА на базе самолета (видео)
Силы обороны Украины используют тяжелые беспилотные ударные комплексы на базе гражданского самолета — Project Cessna. Эти аппараты могут поражать цели в глубоком тылу Российской Федерации.
Кадры работы этого БПЛА показаны на видео с конференции "Европейская оборонная индустрия: перспективы сотрудничества с украинским ОПК", в которой принимал участие командующий Сил беспилотных системы ВСУ Вадим Сухаревский.
В видео говорится, что Project Cessna способен нести фугасные авиационные бомбы весом 250 килограмм. Его можно использовать как БПЛА-камикадзе или беспилотный бомбардировщик.Важно
В первом варианте аппарат уничтожает цель методом тарана, а во втором сбрасывает взрывчатку с воздуха. Бомбардировщик имеет боевой радиус до 600 километров, тогда как дрон-камикадзе может поражать цели на расстоянии до 2200 километров.
Как отмечает "Мілітарний", речь идет о беспилотнике на базе гражданского самолета. Ранее такие БПЛА уже поражали цели в глубоком тылу России.
Напомним, в том же видео командование Сил беспилотных систем Украины рассказало о новых надводных дронах, которые будут взрывать российский флот.
Также сообщалось, что украинские инженеры стремятся произвести "летающие авианосцы" для запуска множества FPV-дронов.