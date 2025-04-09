Впервые в истории: морской дрон Magura V5 уничтожил два вертолета РФ, – ГУР (видео)

Украинский морской беспилотник MaguraV5 31 декабря 2024 года уничтожил два вертолета Вооруженных сил Российской Федерации.

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Деталями операции поделился разведчик Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) с позывным Маэстро в документальном видео для канала "Мы — Украина". По его словам, морские дроны MaguraV5 с зенитными ракетами Р-73 стали неожиданностью для россиян.

Как развивались украинские морские дроны

В ГУР подчеркнули, что морской дрон MaguraV5 впервые в истории уничтожил два российских вертолета. После этого вражеская авиация потеряла свое преимущество над Черным морем.

"Это был еще один плевок в лицо противника. Вся их авиация теперь не сможет спокойно летать — каждый вылет может стать последним", — сказал Маэстро.

За почти два года применения морских беспилотников MaguraV5 воины подразделения ГУР Group 13 также поразили 15 суден ВС РФ, в том числе ракетный катер "Ивановец", десантный корабль "Цезарь Куников" и патрульный корабль "Сергей Котов".

Напомним, американская судостроительная компания Metal Shark готовится представить новое высокоскоростное маневренное беспилотное надводное судно (HSMUSV) для автономных военно-морских операций.

В свою очередь компания Saildrone интегрировала в свой морской беспилотник Surveyor тонколинейную буксируемую антенную решетку BlueSentry, создав новаторскую систему для длительной разведки под водой.