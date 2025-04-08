"Видит" подлодки и работает 26 дней: представлен морской дрон нового поколения

Компания Saildrone интегрировала в свой морской беспилотник Surveyor тонколинейную буксируемую антенную решетку BlueSentry, создав новаторскую систему для длительной разведки под водой.

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В пресс-релизе на официальном сайте Saildrone говорится, что в ходе испытаний морской дрон непрерывно работал в течение 26 дней.

Испытания показали, что Saildrone Surveyor с BlueSentry эффективно обнаруживает и классифицирует как наводные, так и подводные угрозы. Система также передает эту информацию в режиме реального времени, используя спутниковую связь Starlink и Iridium.

Также было выявлено, что при движении под действием ветра Surveyor практически не издает собственный шум, что значительно улучшает возможности обнаружения системы BlueSentry. Производители планируют развернуть новые дроны в масштабе, сформировав сеть наблюдения для укрепления национальной безопасности.

"Чрезвычайная выносливость системы позволяет нам поместить глаза и уши в места, которые ранее были вне досягаемости, по цене, на порядки ниже традиционных пилотируемых платформ наблюдения", — заявил основатель и генеральный директор Saildrone Ричард Дженкинс.

Напомним, инженеры модернизировали украинский морской дрон Magura, и теперь его угроза для моря расширилась и на воздух.

Также сообщалось, что в Минцифры показали новейший морской дрон "Катран", существование которого ранее держали в секрете.