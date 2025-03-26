"Впечатляет буквально все": в Defense Express разобрались, на что способен дрон "Катран"

Новая украинская разработка способна нести торпеды, ПЗРК, пулеметы, РЭБ и систему отстрела ловушек против артиллерийских снарядов. Ее особенность — в многофункциональности и мощном вооружении.

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В Украине подтвердили разработку и применение морского дрона Katran VENOM. Его производит компания-участница платформы Brave1 — Military Armored Company HUB. Главные особенности беспилотника — многофункциональность и мощное вооружение.

По словам разработчиков, среди имеющегося вооружения:

две торпеды под крыльями;

пулемет Minigun спереди в корпусе (для поражения объектов на переднем курсе);

пулемет Browning в башне (для ликвидации воздушных целей);

два ПЗРК Piorun, закрепленные на башне с пулеметом.

"Однако стоит отметить, что этот перечень вооружения, вероятно, является лишь вариантами полезной нагрузки, которая может быть установлена на Katran VENOM. То есть на нем будет находиться только нужное вооружение для выполнения поставленной миссии, а не все и сразу", — отметили аналитики.

Как выглядит Katran VENOM Фото: Defense Express

Кроме того, "Катран" имеет:

систему РЭБ и радиоэлектронной разведки;

систему предупреждения о лазерном облучении;

систему отстрела тепловых и дымовых ловушек, способных отклонить ракету с ИК головкой самонаведения или управляемый по лазерному лучу артиллерийский снаряд.

Морской дрон способен набирать скорость до 130 км/ч и преодолевать до 1500 километров. Он оборудован автоматической системой захвата целей с их нумерацией и отслеживанием. В отличие от других украинских разработок, которые имеют один водомет, его приводит в движение сразу два мощных двигателя.

Управлять VENOM можно через любую антенну спутникового интернета. На его борту установили обзорную систему наблюдения с дневной и тепловизионной камерой с 30-кратным оптическим зумом, а также курсовую с такой же камерой.

Камеры, которые имеет Katran VENOM Фото: Defense Express

Пока неизвестно, какие торпеды устанавливают на "Катран", но в одном из пакетов помощи от Швеции Украина получила неизвестное подводное вооружение. Аналитики предположили, что им могли быть управляемые торпеды Torped 47 или SLWT, способные самостоятельно патрулировать район расположения вероятной цели и уничтожать корабли или субмарины.

По обещаниям производителя, разработка должна уничтожать малые суда, десантные лодки и водные дроны, а также поддерживать воздушные и водные операции, осуществлять разведывательные операции на больших расстояниях.

Специальный пункт, с которого осуществляется управление, включает:

кресло оператора;

джойстики;

монитор, клавиатуру и компьютерную мышку;

шлем виртуальной реальности, в котором отображается важная информация, карта и виды со всех бортовых камер.

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