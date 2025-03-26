Устойчивый к РЭБ и работает ночью: ВСУ получили в использование новый БПАК "Хищная птица", что известно

Новый комплекс украинского производства несет боевую нагрузку, достаточную для поражения укрепленного блиндажа, самоходной артиллерийской установки или танка.

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Украинский беспилотный авиационный комплекс "Хищная птица" был кодифицирован и допущен Министерством обороны Украины к использованию подразделениями Силами обороны. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства 26 марта.

В министерстве рассказали, что украинские инженеры создали "Хищную птицу", опираясь на анализ опыта украинских бойцов в применении беспилотников во время боевых действий. Уже доказана эффективность нового беспилотного авиационного комплекса в уничтожении вражеской бронированной техники и укрепленных огневых позиций, отмечают в ведомстве. Кроме того, коптеры БПАК "Хищная птица" имеют повышенную устойчивость к действию российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Комплекс оснащен рамами различных типоразмеров. Отмечается, что коптеры "Хищных птиц" несут боевую нагрузку, которой будет достаточно для поражения укрепленного блиндажа, бронетранспортера, самоходной артиллерийской установки или танка. Новый украинский дрон способен работать при различных погодных условиях, не только днем, но и в ночное время.

Напомним, 26 марта СМИ писали, что Тайвань создал собственные морские дроны Endeavor Manta, опираясь на опыт украинских производителей.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров 26 марта рассказал, что украинская компания Military Armored Company HUB разработала новый морской секретный дрон "Катран", способный уничтожать наземные, водные и воздушные цели и оборудованный системой, которая самостоятельно распознает угрозы и защищает безэкипажный катер от атак противника.