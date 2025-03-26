Стійкий до РЕБ і працює вночі: ЗСУ отримали у використання новий БПАК "Хижий птах", що відомо

Новий комплекс українського виробництва несе бойове навантаження, достатнє для ураження укріпленого бліндажа, самохідної артилерійської установки чи танка.

Related video

Український безпілотний авіаційний комплекс "Хижий птах" був кодифікований і допущений Міністерством оборони України до використання підрозділами Силами оборони. Повідомлення про це опубліковано на офіційному сайті відомства 26 березня.

У міністерстві розповіли, що українські інженери створили "Хижого птаха", спираючись на аналіз досвіду українських бійців у застосуванні безпілотників під час бойових дій. Уже доведена ефективність нового безпілотного авіаційного комплексу в знищенні ворожої броньованої техніки та украплених вогневих позицій, зазначають у відомстві. Крім того, коптери БПАК "Хижий птах" мають підвищену стійкість до дії російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Комплекс оснащений рамами різних типорозмірів. Зазначається, що коптери "Хижих птахів" несуть бойове навантаження, якого буде досить для ураження укріпленого бліндажа, бронетранспортера, самохідної артилерійської установки чи танка. Новий український дрон здатний працювати за різних погодних умов, не лише вдень, а й у нічний час.

Нагадаємо, 26 березня ЗМІ писали, що Тайвань створив власні морські дрони Endeavor Manta, спираючись на досвід українських виробників.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 26 березня розповів, що українська компанія Military Armored Company HUB розробила новий морський секретний дрон "Катран", здатний знищувати наземні, водні та повітряні цілі й обладнаний системою яка самостійно розпізнає загрози та захищає безекіпажний катер від атак противника.