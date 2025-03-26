"Натхненні досвідом України": Тайвань створив власні морські дрони за зразком українських (фото)

Морські безпілотники Тайваню оснащені штучним інтелектом і автономною навігацією, які розроблялися для захисту острова від ймовірного нападу Китаю.

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Тайвань створив бойовий безпілотний катер Endeavor Manta за зразком українських морських дронів. Про це пише The War Zone.

"Розробка Endeavor Manta розпочалася минулого року і була натхненна досвідом України, яка активно використовує морські дрони для атак на російські кораблі та інші військові об’єкти", — йдеться у матеріалі.

Endeavor Manta має довжину 8,6 метра, ширину 3,7 метра і водотоннажність понад п’ять тонн при повному завантаженні.

Морський дрон Endeavor Manta Фото: the war zone

Корпус виготовлений з армованого пластику з технологією зниження помітності, а два підвісні двигуни забезпечують швидкість понад 35 вузлів.

Катер оснащений системами зв’язку, що включають 4G, радіостанції прямої видимості та супутниковий зв’язок. У разі втрати сигналу дрон зможе самостійно повернутися на базу.

"Його спроєктували як відносно недорогу платформу, що базується переважно на тайванських компонентах. Лише супутникова система наведення та двигуни — іноземного виробництва", — зазначили журналісти.

Судно працює в режимі рою, функцію уникнення зіткнень, автоматичну систему розпізнавання цілей, а також механізм самознищення, щоб уникнути потрапляння до рук ворога.

Endeavor Manta оснащений "легкими торпедами" для ураження ворожих кораблів. Після використання боєзапасу дрон зможе атакувати цілі таранячи їх, завдяки боєголовці, вбудованій у носову частину.

Нагадаємо, Тайвань планує передати США найбільшого у світі виробника чипів TSMC.

В лютому Китай нагадав про возз'єднання з Тайванем.