Тайваньский уряд спростовує чутки і обіцяє співпрацювати з промисловістю, аби зберегти лідерство у галузі.

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Речниця Управління Китаю у справах Тайваню Чжу Фенлянь 26 лютого заявила на пресконференції, що тайванський уряд планує передати США напівпровідникову промисловість острова у обмін на політичну підтримку. Подробиці нового спалаху конфлікту між країнами повідомило міжнародне агентство Reuters.

Чжу Фенлянь стверджує, ніби люди у Тайвані стурбовані тим, що Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) може перейти під керівництво американців і стати "United States Semiconductor Manufacturing Co", але не надав ніяких підтверджень. Варто зазначити, що TSMC є найбільшим у світі контрактним виробником мікросхем і головним постачальником для таких компаній, як Apple та Nvidia. Нагадаємо, що у жовтні Китай поставив під загрозу виробництво мікросхем у США.

Приводом для заяви китайської речниці стали повідомлення у американських ЗМІ про те, TSMC веде переговори щодо отримання частки в Intel — відомий розробник процесорів. TSMC або Intel не підтвердили ці повідомлення, а уряд Тайваню запевнив, що не отримував інформації про будь-яку закордонну інвестиційну заявку. Тим часом Президент США Дональд Трамп розкритикував Тайвань за те, що він забрав американський напівпровідниковий бізнес, заявивши, що він хоче, щоб більше продуктів вироблялося на території Штатів.

"Щоб отримати егоїстичну вигоду, влада Демократичної прогресивної партії вільно висуває вимоги зовнішнім силам, використовуючи тайванську напівпровідникову промисловість і потужні компанії, щоб покластися на іноземні країни в пошуках незалежності, і навіть роздавати їх як сувеніри, — прокоментувала Чжу Фенлянь маючи на увазі правлячу партію Тайваню. — Такий безсоромний розпродаж Тайваню насправді є потуранням Сполученим Штатам".

Рада у справах материкового Тайваню невдовзі заявила, що TSMC є важливою тайванською компанією. За її словами, через нову політику Дональда Трампа щодо виробництва напівпровідників та чутки довкола TSMC, уряд країни буде краще співпрацювати з промисловістю, аби зберегти лідерство у галузі передових технологій.

Китай вважає Тайвань своєю територією попри оголошення ним незалежності, і фактично Пекін зараз немає впливу на схвалення іноземних інвестицій. США офіційно не визнають демократичний уряд острова, але фінансують його та постачають зброю.

У січні військовий оглядач Девід Екс висловив думку, що повномасштабне вторгнення Китаю на Тайвань може початися зовсім скоро. Ймовірно, саме для цього китайці масово будують спеціальні десантні баржі.

На конференції у Мюнхені 14 лютого міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що відносини між США і КНР стали ще напруженішими після інавгурації президента Дональда Трампа, і це загрожує конфліктом. Він також нагадав про амбіції китайців повернути собі Тайвань.